Karla Souza habla sobre su duelo tras la muerte de su hermano Adrián Olivares

La actriz Karla Souza reapareció públicamente en México durante la alfombra roja de la película Technoboys, en la que colabora nuevamente con su amigo y colega Luis Gerardo Méndez, tras haber trabajado juntos en la cinta Nosotros los Nobles.

Aunque la estrella de 38 años se mostró emocionada por el lanzamiento de su nuevo proyecto, no pudo evitar hablar del difícil proceso que está atravesando tras la muerte de su hermano, el también actor Adrián Olivares, quien falleció el pasado 8 de julio a los 48 años debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn.

Durante su encuentro con la prensa, Karla confesó que la pérdida de su hermano ha sido devastadora para ella y su familia: “Aunque me ven aquí, con maquillaje y vestido, estoy viviendo el duelo de mi hermano, estoy triste, estoy agotada, pero estoy aquí para celebrar el trabajo que hicimos», comentó con la voz entrecortada.

Souza, visiblemente conmovida, explicó que este proyecto cinematográfico lo dedica en su totalidad a Adrián, asegurando que siente su presencia en cada paso que da.

A pesar del dolor, la actriz reconoció la importancia de aceptar la vulnerabilidad en momentos difíciles: “Se vale no estar bien, se vale decir que uno no está bien”, agregó.

Un legado que perdura

Los fans de Adrián Olivares, recordado por su participación en el famoso grupo Menudo, han mostrado su apoyo a la familia Souza-Olivares desde su partida.

Karla expresó su gratitud por todas las muestras de cariño recibidas y agradeció públicamente a quienes han revivido la memoria de su hermano: “Les agradecemos todo el amor que nos han dado y que descanse en paz mi hermano Piolín”, mencionó con profundo sentimiento.

Además, la actriz compartió una anécdota sobre cómo su hermano reaccionó cuando ella anunció en redes sociales su incursión en la música: “Se puso tan enojado, me decía ‘¿cómo no me dices?, yo quedo como menso’. Siempre quisimos colaborar juntos, y de alguna manera, este proyecto nos acercó en los últimos días”, reveló Souza.

El proceso de duelo

A casi dos meses del fallecimiento de Adrián, Karla Souza destacó lo fundamental que ha sido el apoyo de su familia para sobrellevar este difícil momento.

Durante su intervención, la actriz reflexionó sobre cómo ha aprendido a no ocultar sus emociones, a diferencia de su versión más joven: “La Karla de antes hubiera querido pretender estar bien”, admitió.

Finalmente, Souza subrayó que su principal prioridad ahora es cuidar de su salud mental para poder seguir adelante tanto en su carrera como en su vida personal, especialmente como madre: “Estoy aquí, haciendo el trabajo, pero soy un poquito sensible”, concluyó la actriz, visibilizando el reto emocional que enfrenta mientras continúa con sus compromisos profesionales.