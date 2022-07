Keanu Reeves es entrevistado por un niño en el aeropuerto

El productor de televisión Andrew Kimmel escribió en su cuenta de Twitter que el actor Reeves estaba en su vuelo de Londres a Nueva York, fanáticos lo vieron a través de redes sociales y al bajar del vuelo, un niño lo interceptó en la recolección de equipaje para pedirle un autógrafo.

Mientras esperaban equipaje, Keanu Reeves recibió una serie de preguntas rápidas de un joven fan muy emocionado que se topó con él. Y según el productor de televisión Andrew Kimmel, la estrella de Hollywood respondió amable y felizmente a cada una de ellas.

“El hombre no podría haber sido más amable, especialmente después de un vuelo internacional. Pensé en compartir esto porque el tipo es un actor de clase y pequeños momentos como este pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas. ¡Necesitamos más Keanus!” Andrew Kimmel

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

El niño preguntó sobre el viaje de Reeves al Gran Premio de Gran Bretaña al cual asistió, cuánto tiempo estará en Nueva York y qué espectáculo de Broadway planea ver.

Kid: Why were you in London?

KR: Filming a documentary.

Kid: I saw online you were at the Grand Prix (pronouncing the x)

KR: Yes, the Grand Prix (in a French accent, without correcting him). F1! Race cars!

Kid: Do you drive?

KR: Not F1, but I like riding motorcycles.

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022