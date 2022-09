Khloé Kardashian muestra por primera vez a su segundo bebé

Hace poco más de un mes Khloé Kardashian dio la noticia de que se convirtió en mamá por segunda ocasión a través de un vientre de alquiler; hoy, en el primer episodio de su reality show, Khloé mostró todos los detalles del nacimiento de su bebé junto al jugador de la NBA Tristan Thompson, del que se separó a finales de 2021 por una supuesta infidelidad.

Desde que comenzaron su relación, Khloé y Tristan han pasado por momentos muy complicados; cuando la celeb quedó embarazada de True, unas fotografías del deportista acompañado de otra mujer levantaron las sospechas de una infidelidad. Khloé le dio una segunda oportunidad tras el nacimiento de la pequeña, pero al poco tiempo se enteró de un nuevo engaño con la mejor amiga de Kylie Jenner: Jordyn Woods. Decidieron separarse por un tiempo hasta que en 2020 retomaron su relación para terminar definitivamente en 2021 cuando Khloé se enteró que Tristan esperaba otro hijo con una entrenadora personal con la que mantenía una relación a espaldas de la celeb.

Tras el nacimiento de su bebé y el estreno de su reality, Khloé Kardashian confiesa que desde que nació el hijo de su ex pareja ha sido muy complicado todo, pero que poco a poco ha salido adelante.

“Todos los días me he sentido deprimida y triste, y ahora que mi hijo está aquí puedo seguir adelante y disfrutar. Puedo cerrar ese capítulo y terminar con este trauma y dejarlo atrás. Ahora finalmente puedo comenzar el proceso de curación, comenzar a disfrutar de mi vida con dos niños y resolver esto. Este será el primer día y será el comienzo de algo positivo, feliz y hermoso», comentó Khloé a su hermana Kim.

En el primer capítulo de la continuación de `Keeping up with the Kardashians´, Khloé muestra por primera vez cómo fue este proceso, donde se puede ver que fue Kim Kardashian quien acompañó a su hermana en este día tan especial.

Ya con el pequeño en brazos, vemos a Khloé hablar por videollamada con su hija True, con su madre Kris Jenner y con el resto de sus hermanas para presentarles al nuevo miembro de la familia. En este capítulo también se puede ver que permitió que Tristan Thompson estuviera presente tras el nacimiento.

«Estuve dudando sobre si dejar que Tristan viniera al hospital o no, pero él quiere estar aquí, así que pensé: ‘¿Por qué no dejarlo venir?’. Nunca recuperaré este momento».