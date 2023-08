La foto sin censura de Bad Bunny que encendió las redes

Este fin de semana Bad Bunny encendió las redes al publicar una fotografía desnudo a contra luz. Por supuesto, fue cuestión de segundos para que sus fans se pusieran a aclarar la fotografía para poder verlo sin censura.

De la cintura (en realidad un poco más abajo) para arriba, el cantante se tomó una selfie en un espejo mientras posaba como Dios lo trajo al mundo. En la instantánea, además de mostrar más de lo que nunca antes habíamos visto, también se puede ver que Benito se ejercita muy bien y se mantiene en forma. Algo que seguramente ha conquistado aún más a Kendall.



Aunque claro, también hubo algunos haters que de inmediato salieron a criticar al cantante por no depilarse sus partes íntimas y considerarlo antihigiénico. Algo que deja ver claramente cómo aún hay personas que no aprenden a no criticar cuerpos ajenos.



Además de esta fotografía que desató polémica, Bad Bunny también aprovechó sus stories para compartir otras fotos que tenía guardadas en su carrete. Una en donde lucía shirtless usando un short de béisbol y esperando la pelota con un bat, y otras dos con más ropa presumiendo su outfit.

También dejó ver un video en donde se escucha que está acompañado de quién deducimos es Kendall Jenner. “Mami, ten cuidado”, dice el puertorriqueño cuando Kendall le dice que se acerque a ver una pequeña ardilla que encontró. “¿Por la rabia?”, le pregunta la modelo. “Hay mosquitos”, contesta el cantante.

Es cierto que Benito casi no está activo en Instagram, pero cuando lo hace nos da mucho material para comentar.

Mientras tanto, además de poder ver su foto en el espejo sin ropa, también podemos verlo en su nuevo proyector, Cassandro, película en donde sale al lado de Gael García Bernal y que acaba de estrenar su primer tráiler.

Además de que la prensa lo ha captado en un local de Nueva York filmando un proyecto secreto con el mismísimo Al Pacino. ¿Qué nos estará preparando?