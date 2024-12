La publicista de Justin Baldoni responde a la demanda de Blake Lively

El conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively tomó un giro aún más polémico con la filtración de mensajes entre la publicista del director, Jennifer Abel, y una experta en manejo de crisis, Melissa Nathan.

Estos intercambios, que surgieron como parte de la demanda por acoso sexual presentada por Lively contra Baldoni y su compañía Wayfarer Studios, mostrarían los esfuerzos detrás para manejar la imagen pública de Baldoni, acusado de “repetidamente cruzar la línea” tanto dentro como fuera del set. Baldoni ha negado las acusaciones, ya que asegura que Lively fue la que “deliberadamente buscó empañar su reputación”.

En respuesta a las filtraciones, Abel compartió una extensa publicación en Facebook (que posteriormente eliminó), defendiendo las acciones de su equipo y negando cualquier intención de emprender una campaña de desprestigio contra Lively. Sin embargo, los mensajes filtrados plantean preguntas sobre la dinámica entre ambos equipos durante la producción y la campaña promocional de la película It Ends With Us.

Los mensajes filtrados

Entre los mensajes más controvertidos destaca uno en el que Abel escribe: “Creo que ustedes deben ser duros y mostrar la fuerza de lo que pueden hacer en estos escenarios. [Baldoni] quiere sentir que ella puede ser enterrada”.

En respuesta, Nathan advierte: “No podemos escribir que vamos a destruirla. Imagina si un documento con todo lo que quiere termina en las manos equivocadas. Sabes que podemos enterrar a cualquiera”.

Abel sostiene que estas conversaciones fueron “cherry picked” (seleccionadas fuera de contexto) para encajar en una narrativa que no refleja la realidad de su trabajo. Según la publicista, aunque discutieron escenarios posibles y estrategias, no implementaron ninguna acción contra Lively, ya que “el internet se encargó de eso por sí solo”.

En su defensa, Abel argumenta que los fans reaccionaron negativamente a las propias entrevistas y acciones de Lively durante la gira promocional de la película, lo que benefició a su cliente sin necesidad de una campaña activa de desprestigio.

“Reímos y bromeamos de manera inmadura, en privado, sobre los comentarios del internet hacia la mujer cuyo equipo nos hacía la vida increíblemente difícil durante la campaña. Soy humana”, escribió Abel en su publicación.

El contexto de la demanda

En el centro de la demanda presentada por Lively, se encuentran una serie de acusaciones sobre el comportamiento de Baldoni y su equipo durante la filmación de It Ends With Us. Según los documentos legales, la actriz y su equipo presentaron una lista de 30 demandas específicas para continuar la producción tras el paro por la huelga de actores. Estas incluyeron:

•“No más mostrar videos de mujeres desnudas, incluida la esposa del productor, a Blake Lively y/o sus empleados”.

•“No más mencionar las adicciones previas de Baldoni o Heath a la pornografía, ni el hecho de que Lively no consume pornografía”.

•“No más descripciones de sus genitales a Lively”.

•“No más improvisaciones de besos”.

Lively declaró al New York Times: “Espero que mi acción legal saque a la luz estas tácticas siniestras de represalia contra quienes hablan sobre conductas indebidas y ayude a proteger a otros que puedan ser blanco de ataques similares”.

La respuesta de Baldoni

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha atacado las acusaciones de Lively, calificándolas de “completamente falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas”. Freedman también denunció la filtración de los mensajes de Abel, sugiriendo que estos fueron obtenidos ilegalmente después de que su teléfono fuera confiscado por su antiguo empleador, la firma de relaciones públicas Jonesworks.

“Jonesworks era la firma responsable de promover y proteger a Wayfarer y Justin”, dijo Freedman. “Nuestra investigación ha determinado que el 21 de agosto, Jonesworks utilizó a un abogado y un guardia de seguridad para confiscar información confidencial de Wayfarer a través del teléfono de Jen Abel. Exigimos respuestas y, una vez que obtengamos evidencia adicional, cualquiera involucrado en esta conducta aberrante será demandado hasta el olvido”.

Por su parte, el equipo legal de Lively sostiene que los mensajes fueron obtenidos legalmente mediante una citación a Jonesworks y que más detalles sobre el proceso serán revelados durante el descubrimiento del caso.

Un escándalo que sacude Hollywood

El escándalo ya ha tenido consecuencias significativas para Baldoni. Su agencia de representación, WME, lo abandonó desde que se dio a conocer la demanda, y Wayfarer Studios ha enfrentado críticas generalizadas.

Además, Baldoni perdió el premio Voices of Solidarity Award, que se le había otorgado el 9 de diciembre por su “valiente defensa de las mujeres y niñas”.

Abel concluyó su publicación con un tono de frustración y decepción: “Nunca pensé que tendría que defenderme ante mis propios colegas, pero estos días han sido devastadores”.