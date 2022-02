La reacción de Belinda tras el fin de su relación con Nodal

La pareja que confirmó su romance a mediados de 2020 y en 2021 se comprometió en matrimonio con un anillo que Christian le entregó a Belinda valuado en 3 millones de dólares, llegó a su fin luego de que el sábado el cantante anunció a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que su compromiso y relación sentimental con Belinda había concluido a tan solo unos días de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

La cantante no había comentando nada respecto al tema, únicamente hizo referencia al duelo que atraviesa ella y su familia tras un año de la pérdida de su abuela, por lo cual la mamá de la actriz pidió respeto ante la situación pese a cualquier comunicado que haya sido compartido.

Este martes Belinda reaccionó por primera vez tras haber terminado con Christian Nodal, a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales expresando el dolor que siente: «Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”.

Asimismo, la cantante expresó que cierra el ciclo con un aprendizaje que la escritora Simone de Beauvoir le ha aportado.

«Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida».