La romántica historia de amor entre Zoë Kravitz y Channing Tatum

Indudablemente uno de los romances más destacados de Hollywood es el de Zoë Kravitz y Channing Tatum, la historia que dio inicio cuando Zoë conoció a Channing en su debut como directora del filme que tardó en escribir cinco años, ‘Pussy Island’, en el que seleccionó al actor como el protagonista multimillonario tecnológico y donde surgió el flechazo.

“Chan fue mi primera opción, en quien pensé cuando escribí este personaje, lo supe por Magic Mike y sus shows en vivo, tuve la sensación de que es un verdadero feminista y quería colaborar con alguien que estaba claramente interesado en explorar este tema», declaró Zoë en una entrevista.

Desde el principio, Channing dejó ver la mágica conexión que sentía con la directora del nuevo proyecto en el que participó al conocerla. “Cuando Zoë me llamó por esto, me sorprendió. No la conocía, la había visto en películas, sabía que producía High Fidelity, pero no sabía que estaba creando en un nivel como este, donde quería dirigir. Esto salió de la nada y el tema me hizo decir: «Espera, ¿por qué estás pensando en mí para esto? Nadie me da la oportunidad de interpretar un papel como este, todo el mundo me arroja a un callejón diferente y espera que haga algo determinado». Fue aterrador y liberador, solo poder tener una conversación libre en la que se me permitía equivocarme y decir cosas equivocadas”.

Luego de ser vistos caminando por las calles de Nueva York al poco tiempo del divorcio de la actriz con Karl Glusman, la pareja comenzó a levantar sospechas sobre una posible relación amorosa, un romance que se confirmó al ser vistos de nuevo en un restaurante en la ciudad de Nueva York.

El actor también reconoció de una forma muy peculiar su enorme interés por Zoë al seguir cuatro cuentas de fans de Zoë Kravitz.

En una reciente entrevista, Zoë expresó que actualmente en cuestiones de amor se siente inspirada, demostrando lo positiva que es su relación con Tatum: «Me siento optimista acerca de la vida y creo que eso viene de la mano”. Asimismo, la actriz reveló que ha aprendido a mostrarse de manera completamente honesta en todas sus relaciones tanto familiares, amistosas y amorosas, priorizando comunicar el amor que siente por esas personas, y reveló al respecto que se siente en un momento en donde todo está bien: “Ahora estoy en un lugar donde todo lo que siento está bien, donde sea que esté, está bien«.