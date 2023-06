¿Labiales negros en verano? ¡Sí, por favor!

Es normal que nuestra forma de vestir, maquillarnos e incluso nuestro cabello cambien de acuerdo con la temporada. El clima es uno de los factores principales, pues con un calor tan intenso como el de verano, llevar el cabello largo puede que no sea la mejor opción.

Sin embargo, aunque algunos tonos de maquillaje den más summer vibes que otros, pueden ser atemporales dependiendo con qué los combines. Es por ello que aquí te dejamos algunos tips para llevar de la mejor manera los labiales negros durante el verano.

El negro nunca pasa de moda

No necesita ser Halloween para que puedas llevar unos labios al estilo Wednesday Addams, ni tampoco tienes que cambiar a un look gótico para lucir un labial negro.

Es verdad que los tonos oscuros suelen ser asociados con tonalidades frías y, por lo tanto, se les relaciona más con el invierno, pero la realidad es que los colores son atemporales y aun en verano puedes llevar este color. La clave es balancearlo bien con el resto del maquillaje y elegir un outfit contrastante.

¿Cómo llevar los labiales negros en verano?

Si decides sacar tu lado atrevido y darle oportunidad a los lipsticks más sombríos, tus labios definitivamente se convertirán en los protagonistas. Debido a que estos tonos resaltan por sí solos, es necesario crear un equilibrio llevando el resto del maquillaje más discreto.

Para lograrlo te sugerimos utilizar una base matte que empareje la piel sin aportar un brillo extra. Y en los ojos será suficiente con un poco de mascara y un delineado negro con una línea muy fina. De esta manera no estarás sobrecargando tu rostro.

Con los labiales negros, lo natural sería llevar un outfit del mismo color para combinarlos; no obstante, ésta no es la mejor idea durante los días de verano. Aunque no lo creas, las flores y los tonos claros crearán el contraste perfecto con tus labios y te darán un look más fresco.

Lo mejor de este tono es que le queda a todo tipo de piel; los expertos en maquillaje lo recomiendan durante esta temporada, en la que se aprovecha el sol para adquirir un tono bronceado. Sin embargo, si el negro te parece un color muy oscuro puedes probar esta tendencia con tonos café o vino.