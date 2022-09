Leonardo DiCaprio termina a sus novias al cumplir 25 años

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más codiciados en Hollywood, y a lo largo de su extensa carrera a sido crush de miles y miles de mujeres. Hasta hoy se le ha relacionado con muchas famosas muy guapas, y si bien en un principio sus noviazgos parecían no tener nada en común y raro, los fans se dieron cuenta de algo muy curioso: vieron que el actor tenía un patrón bastante extraño que los hizo crear una teoría sobre sus ex parejas.

Hace unos días, diferentes medios de comunicación confirmaron la ruptura entre Leo y la modelo Camila Morrone, de 25 años, colocando nuevamente en tendencia y en boca de todos la famosa ‘teoría de los 25’, un término que sus fans crearon para hacer referencia a que Leo no sale con mujeres que tengan más de 25 años.

Todo comenzó en 2019 cuando TrustLittleBrother (usuario en redes sociales) comentó en sus cuentas personales que DiCaprio se negaba a salir con una mujer mayor de 25 años.

Aunque al principio nadie le hizo caso, el usuario sorprendió a todos al presentar una gráfica donde muestra a todas las mujeres que han salido con el actor, durante cuántos años estuvieron juntos y la edad que tenían al iniciar y finalizar su noviazgo.

