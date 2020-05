Artesanos mexicanos crean cubrebocas de palma

View this post on Instagram

📸 LA IMAGEN DEL DÍA: Esta foto nos llega desde San Andrés Yutatio, Oaxaca, en donde ante la falta de recursos esta familia ha tejido con palma sus propios cubre bocas. 🌴😷 ¡Qué grande es la creatividad del Mexicano! 🇲🇽💪🙂 #mexico #mexicanos #cdmx #oaxaca #yalitzaaparicio #oaxaqueña #mexicanpeople #photography #picoftheday #porquesoymexicano