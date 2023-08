Mar de Regil es criticada por las swifties en el concierto de Taylor Swift

Desde que Taylor Swift llegó a México se volvió el centro de atención de todo el país. Este jueves tuvo la primera de las cuatro presentaciones que dará en la ciudad y fue simplemente espectacular. A pesar de ello, parece que Mar de Regil no disfrutó tanto el concierto.

El largo concierto de Taylor Swift

La hija de Bárbara de Regil asistió a la primera noche de Taylor Swift en la Ciudad de México junto con un par de amigas. La influencer no tardó en publicar historias de su asistencia al evento.

No obstante, poco tiempo después publicó un video en el que se la veía caminando por el estacionamiento del recinto. «Ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, ya no me quedé hasta el final», fueron las primeras palabras de Mar.

El concierto de “The Eras Tour” tiene una duración de poco más de 3 horas, y parece ser que esto fue demasiado tiempo para Mar de Regil. Sin embargo, no se fue del Foro Sol sin antes explicar sus razones de su decisión de abandonar el lugar antes de tiempo: «No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele la cabeza. Soy una señora, ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro»

Las críticas que recibió Mar de Regil

Tras la publicación del video los comentarios no tardaron en llegar. Aunque el video fue compartido en sus historias de Instagram los internautas lo viralizaron en redes sociales. Ahí fue en donde varios usuarios comenzaron a criticar su decisión de no quedarse hasta el final del concierto.

Lo que disgustó principalmente a los fans fue que miles de swifties no tuvieron la oportunidad de poder comprar boletos y Mar que sí pudo entrar no aprovechó al máximo su entrada. Por otro lado, también hubieron algunos que defendieron a la joven alegando que si ya había comprado su entrada, ella podía decidir qué tanto la hacia valer. ¿Tú qué piensas?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAR SCHOENWALD DE REGIL (@marderegil._)

Celebs fans de Taylor Swift

Además de la controversial asistencia de Mar de Regil a la primera noche de “The Eras Tour” en México, hubo otras estrellas que también disfrutaron del talento de Taylor Swift.

Lele Pons asistió al concierto con su prima Isadora Figueroa y su amiga Gale. A juzgar por las historias que compartieron, disfrutaron de cada segundo de las canciones de Taylor. No sólo sus outfits fueron inspirados en una de las 10 eras de la estadounidense, sino que también se unieron a la dinámica de los swifties de intercambiar friendship bracelets.

Otra celebridad que también se unió a este evento canónico fue Vanessa Huppenkothen que acudió con su esposo Ricardo Dueñas. Ambos vieron a Taylor Swift desde el palco del Foro Sol y considerando su atuendo y la emoción con “We Are Never Ever Getting Back Together”, se nota que la era favorita de la conductora es Red.