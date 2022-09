Mía Rubín conquista internet con espectaculares fotos en bikini

En las últimas semanas, Mía Rubín ha disfrutado junto a su familia famosa de unas increíbles vacaciones en Indonesia, en las que se ha dejado ver muy guapa y en tendencia con los bikinis más sexys y cool.

Y es que hace sólo unos días, la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta ya había acaparado las redes por compartir a todos sus fans una serie de fotografías en las que se dejó ver con un traje de baño en color verde, dando lecciones de moda y estilo a las más jóvenes.

Con estas espectaculares postales, Mía Rubín deja claro que es una de las jóvenes artistas que ha demostrado tener un gran gusto por la moda, algo que sin duda comparte con su mamá, pues en sus recientes vacaciones lució los mejores looks.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que Mia nos dejó verla portando un bikini animal print de dos piezas en la que luce espectacular, algo que está muy en tendencia y al cuál solo tienes que agregarle un pequeño accesorio para hacer de este outfit el mejor.

Días más tarde sorprendió con un espectacular bikini estampado color rosa, con un paisaje de fondo que enamoró a todos sus fans, ya que la foto se llenó de comentarios positivos y miles de likes.

Por último y no menos importante, no desaprovechó la oportunidad de tomarse unas fotografías con uno de los looks que más han gustado, un bikini con glitter color terracota, donde agregó unos collares y pulseras que le dieron el toque esencial y perfecto a su traje de baño de impacto.

¿Cuál fue tu favorito?