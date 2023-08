Mira lo grande que luce Mila, la hija de Sergio Mayer Mori

El fin de semana pasado Sergio Mayer Mori hizo una aparición en los Kids’ Choice Awards México 2023 y compartió cómo es la relación con su hija Mila. El artista se encontraba en Colombia como parte de un proyecto en el que está trabajando. Sin embargo, nunca dejó de ver a Mila.

Sergio Mayer Mori habla sobre su hija Mila

Mila es la primogénita del hijo de Bárbara Mori y con tan sólo 6 años se nota que la pequeña nació para ser artista. A su corta edad se desenvuelve sin pena frente a la cámara y ha heredado el increíble y auténtico estilo de su mamá Natalia Subtil.

Con tan sólo 18 años, Sergio Mayer Mori le dio la bienvenida a Mila en su vida. Y aunque normalmente se mantiene reservado sobre su vida privada, en cuanto le preguntaron sobre la pequeña, no tardó en expresar lo mucho que la ama: «Es impresionante la persona que es esa niña, estoy muy orgulloso de que sea mi hija».

Han pasado meses desde la última vez que el actor estuvo en su país de origen, pero la distancia no fue suficiente para que dejara de pensar en su hija. Incluso le pidió a su mamá Bárbara Mori que le ayudará para que se pudieran encontrar.

«Justamente yo andaba por allá [en Colombia] y me fue a visitar porque llevaba mucho tiempo allá y la extrañaba muchísimo. Y me iba a venir a ver mi mamá y le dije: ‘Tráete a Mila, por favor’», recordó Sergio.

Así es la relación con su ex Natalia Subtil

Aunque Sergio Mayer no se ha alejado de la vida de Mila, su relación con su ex Natalia Subtil no siempre ha estado en los mejores términos. Desde antes del nacimiento de Mila, la pareja ya había anunciado que no iban a continuar con su relación, pero juntos estarían presentes para cuidar a su hija.

Y a pesar de que actualmente mantienen una relación amable, Sergio no está de acuerdo con todas las decisiones de la mamá de su hija.

«Hay muchos niveles en los cuales Natalia y yo no compaginamos, ese creo que es uno de ellos, yo por supuesto que, si fuera mi responsabilidad, si viviera conmigo, no tendría redes sociales ni demás», comentó en una entrevista.

Aun así, él sabe que Mila adora ser el centro de atención y disfruta maquillarse y grabar videos con su mamá.