Muere Maggie Smith a los 89 años. Así fue la magia que dejó en el cine y el teatro

Este viernes, el mundo del cine y el teatro perdió a una de sus más grandes figuras: Dame Maggie Smith, quien falleció pacíficamente a los 89 años en un hospital de Londres, rodeada de amigos y familiares, así lo dio a conocer su familia a través de un comunicado.

La escena artística mundial quedará marcada por su talento y presencia en la pantalla y sobre las tablas del teatro, ya que será siempre una de las actrices más queridas y admiradas de su generación.

Nacida en Ilford en 1934, Maggie Smith comenzó su carrera en el teatro, pero fue su versatilidad y su innegable capacidad para adaptarse a diversos roles lo que la catapultó a la cima del cine británico y global.

Entre sus numerosos logros, se encuentran dos Premios Oscar: uno como Mejor Actriz por The Prime of Miss Jean Brodie en 1970, y otro como Mejor Actriz de Reparto por California Suite en 1979. Estos premios, sin embargo, no lograron encasillarla en un solo tipo de personaje, y su carrera continuó evolucionando con una mezcla brillante de papeles dramáticos y cómicos.

Más allá de Harry Potter

Para las nuevas generaciones, Maggie Smith se convirtió en la profesora Minerva McGonagall, la estricta pero justa bruja que guio a Harry Potter y sus amigos en su aventura por Hogwarts. Su interpretación en las ocho películas de la saga fue impecable y memorable, hasta el punto en que J.K. Rowling, autora de los libros, insistió en que Smith fuera la única opción para el personaje.

“Minerva McGonagall sólo podía ser ella”, dijo Rowling en una ocasión, refiriéndose al increíble talento de la actriz para dotar de vida y humanidad a una figura tan icónica; sin embargo, Harry Potter fue solo una etapa más en una carrera que abarcó seis décadas.

En la televisión, su interpretación de la mordaz y sarcástica Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham en Downton Abbey, le valió tres Premios Emmy y consolidó su lugar como una de las figuras más entrañables del panorama británico.

Con frases afiladas y una elegante ironía, Smith encarnó a la perfección el espíritu de la aristocracia británica y regaló al público algunas de las líneas más memorables de la televisión contemporánea.

Así, Maggie Smith no sólo conquistó Hollywood, sino que también fue una figura central en el teatro británico. Compartió escenario con leyendas como Laurence Olivier, quien en 1964 la eligió como Desdémona en su Otelo

Dicho papel, llevado al cine un año después, le valió una nominación al Oscar y cimentó su reputación como una de las mejores actrices de su generación. Además, fue galardonada con cinco premios BAFTA y cuatro Globos de Oro, y en 1990 fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico.

Una verdadera leyenda

A lo largo de su carrera, Smith demostró una impresionante capacidad para abordar tanto el drama como la comedia. Su sentido del humor, su agudeza y su presencia escénica siempre fueron alabadas por compañeros y críticos. Hugh Bonneville, su compañero en Downton Abbey, comentó:

“Cualquiera que haya compartido escena con Maggie puede dar fe de su brillantez, su ingenio y su infinita gracia”, expresó.

Maggie Smith será recordada por su talento en el escenario o en la pantalla grande y por su habilidad para conectar con múltiples generaciones a lo largo de los años. Para quienes crecieron leyendo y viendo las películas de Harry Potter será siempre la estricta pero querida profesora McGonagall; para los amantes del drama británico, la elegante condesa viuda de Downton Abbey, pero más allá de estos roles, deja un legado que trasciende el arte de la actuación: una lección de longevidad, pasión y entrega.

Maggie Smith deja dos hijos, los actores Toby Stephens y Chris Larkin, y cinco nietos que, al igual que millones de fans en todo el mundo, estarán siempre orgullosos de su legado.

“El sentido del humor es una gran ayuda”, decía Smith en sus últimos años y así enfrentaba los desafíos de la vida con el mismo ingenio con el que llenaba sus interpretaciones. Hoy, el mundo despide a una dama del cine, cuyo brillo permanecerá en los corazones de quienes disfrutaron de su arte.