¡Noticia de último momento! ¿Angelina Jolie y The Weeknd están juntos?

Tras la publicación de unas fotos por el medio internacional Daily Mail, todos los usuarios de internet tenemos una sola pregunta, ¿De verdad Angelina Jolie y The Weeknd están juntos?

Todo parece indicar que sí, aunque aún no queda muy clara la situación en la que se encuentra su relación, ya que ninguno ha declarado al respecto.

Angelina Jolie y The Weeknd están juntos, prueba A

Si bien existe la posibilidad de que solo se trate de una amistad entre ellos, o incluso algún acuerdo de negocios, ésta no es la primera vez que son fotografiados juntos.

De acuerdo con el portal de noticias Daily Mail, la primera cita de Angelina con Abel (verdadero nombre del cantante) fue a principios de julio, cuando fueron vistos cenando en el restaurante Giorgio Baldi en Santa Monica.

Unos días más tarde, la bellísima actriz fue fotografiada junto a sus hijos Shiloh, de 15, y Zahara, de 16, en un concierto de Mustafa. ¿Lo sospechoso? The Weeknd se encontraba a tan solo unos metros, disfrutando del concierto con unos amigos.

Por si fuera poco, las últimas fotografías que vimos de ellos son simplemente adorables, saliendo una segunda ocasión del restaurante en el que tuvieron su primera cita, el Giorgo Baldi.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5

— The Weeknd World🌅 (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021