¿Nuevo romance para Belinda? Video la vincula con empresario mexicano

Belinda, la famosa cantante y actriz, es nuevamente el centro de atención en las redes sociales por un posible nuevo romance.

Un video recientemente filtrado sugiere que la intérprete de «Luz sin gravedad» podría estar saliendo con Gonzalo Hevia Baillères, un joven y exitoso empresario mexicano. Las imágenes, difundidas por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, la muestran compartiendo una cena en un lujoso restaurante junto a Hevia y un grupo de amigos.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fueron los «apapachos» y gestos de cariño que intercambiaron, lo que desató una ola de rumores sobre un posible noviazgo. El video, supuestamente grabado durante el estreno de la nueva canción de Belinda, «La Mala», muestra a la pareja disfrutando de una noche en la que no faltó el contacto físico.

Según la información filtrada, la velada habría culminado en un hotel de Polanco, alimentando aún más las especulaciones sobre la relación.

¿Quién es el nuevo romance de Belinda?

Gonzalo Hevia Baillères no es un desconocido en el mundo empresarial. Es nieto de Alberto Baillères, uno de los empresarios más influyentes de México, y heredero del conglomerado Grupo Bal, que incluye marcas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, y Grupo Peñoles.

Con una fortuna que coloca a la familia Baillères entre las más ricas del país, según Forbes, el joven empresario ha sido un rostro habitual en los círculos sociales de la alta sociedad mexicana.

Los rumores de un romance entre Belinda y Gonzalo no son nuevos. Hace dos años ambos fueron vistos frecuentando los mismos eventos, y desde entonces las especulaciones sobre una posible relación no han cesado; sin embargo, hasta ahora no habían sido captados en actitudes tan cercanas.

A pesar del creciente interés mediático, ni Belinda ni Gonzalo han confirmado o desmentido los rumores. La cantante, quien mantiene su vida amorosa en privado desde su sonada ruptura con Christian Nodal en 2022, podría optar por no pronunciarse al respecto.

Este video ha dado un nuevo giro a la historia personal de Belinda, quien tras un periodo de bajo perfil en su vida sentimental, podría estar iniciando una nueva relación. ¿Será este el comienzo de una nueva historia de amor para la cantante?