Osvaldo Benavides se une a la tendencia que Michelle Renaud tanto promueve

Desde hace unos meses se dice que existe un romance entre el actor Osvaldo Benavides y la actriz Michelle Renaud. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, los actores han compartido varios momentos juntos donde se les ve más que enamorados.

Y así lo demuestra Osvaldo uniéndose a la tendencia de la hieloterapia, el hobby favorito de Michelle. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el guapo actor nos deja ver unas fotografías adentro de una mini alberca con hielo “al estilo Renaud”

“Nublado y lloviendo hielos pa arrancar la semana. Hágale”.

Las reacciones de sus miles de fans haciendo relación con la actriz de 33 años no se hicieron esperar, y es que desde hace más de un año Michelle comparte y revela los beneficios de su rutina en redes sociales.

A menudo Michelle invita a todos sus seguidores a sumergirse en la beneficiosa terapia, mejor conocida cómo “hieloterapia” o “inmersión en hielo”, que aprendió de Wim Hof, también conocido como Iceman.

Michelle Renaud asegura que con tan solo tres minutos es suficiente para empezar a ver grandes cambios.

“Físicamente cuando te metes a los hielos y te estás congelando, el cuerpo entra como en un shock, siente que se está congelando, entonces quita toda la sangre de las extremidades y la manda a los órganos para que sobrevivan. Es como un shock de vida para los órganos”.

¿Cuáles son los beneficios de la inmersión en hielo?

.Refuerza las defensas

.Ayuda a controlar la ansiedad

.Aumenta la energía

.Mejora la calidad del sueño

.Incrementa la capacidad de concentración

.Combate algunos síntomas de la depresión

.Aumenta la creatividad

A lo largo de un año Michelle ha compartido todos los cambios que ha experimentado

“Me mejoró la calidad de mi piel, se me quitó la colitis crónica con la que tanto odiaba vivir; si ando tristona, me lleno de endorfinas y salgo feliz. A pesar de estar trabajando tanto y no parar me llena de energía, fortalece mi fuerza de voluntad, aunque no lo crean ser consistente me enseña que puedo lograr todo lo que me propongo. No sé si tiene que ver pero no me he enfermado para nada, puede que esté loca pero creo que rejuvenece y ayuda a quitar la celulitis”, escribió la actriz.

¿Te animas a unirte a esta tendencia? Te recomendamos que siempre consultes a tu médico antes de realizar cualquier terapia o rutina.