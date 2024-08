Paty Navidad confronta a Anabel Hernández en vivo

Paty Navidad vivió un momento de alta tensión durante su aparición en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, donde se enfrentó por primera vez cara a cara con la periodista Anabel Hernández.

Este encuentro surgió a raíz de las acusaciones que Hernández hizo en su libro «Las señoras del narco», donde Navidad es mencionada en tres supuestas historias relacionadas con el narcotráfico.

Desde el inicio de la transmisión, la atmósfera se tornó densa cuando Navidad rechazó las afirmaciones de la periodista, asegurando que dos de las historias mencionadas en el libro son completamente falsas.

«Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de manera tramposa para mí, ‘que me contaron, se dice, se rumora’. No hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira», declaró Navidad, visiblemente molesta.

Por su parte, Anabel Hernández defendió la validez de sus fuentes, señalando que los testimonios son considerados pruebas en el derecho penal romano, utilizado en Estados Unidos: «Señora Navidad, creo que usted conoce poco del derecho penal… los testimonios son prueba», respondió Hernández, invitando a la actriz a presenciar un juicio para que entendiera mejor el proceso judicial. Esta respuesta, lejos de calmar los ánimos, sólo exacerbó la confrontación.

¿Habrá demanda?

La actriz también aprovechó la oportunidad para revelar que había considerado demandar a Hernández, pero que no pudo proceder debido a que, según ella, el libro está escrito «de manera chismosa».

Patricia Navidad criticó duramente el trabajo de Hernández calificándolo de «ciencia ficción» y «cómics», al mezclar verdades con mentiras. «Usted no me puede comprobar absolutamente nada», afirmó, desafiando a la periodista a presentar pruebas concretas de las acusaciones.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Navidad le exigió a Hernández que demostrara la existencia de una residencia y joyas que, según el libro, habrían sido regaladas a la actriz por un futbolista. «Vamos a medir colas, si usted va a hablar, ¿quién es usted para juzgarme?», retó Navidad, quien se mostró indignada por lo que consideró un ataque a su integridad y dignidad.

El enfrentamiento entre las dos mujeres rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando un intenso debate entre los seguidores de ambas.

Mientras algunos apoyan la postura de Navidad, otros defienden el trabajo periodístico de Hernández, quien ha sido reconocida por su valentía al destapar los vínculos entre figuras públicas y el crimen organizado.