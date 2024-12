¿Por qué Britney Spears se muda a México? La sorprendente confesión de la “Princesa del Pop”

En el día de su cumpleaños número 43, Britney Spears reveló el verdadero motivo por el que decidió establecerse en México: escapar del constante acoso de los paparazzi. En un video publicado en sus redes sociales, la cantante expresó su hartazgo hacia los fotógrafos que, según ella, han retratado su imagen de manera “cruel y deshumanizante” durante años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”, declaró la intérprete, haciendo referencia al famoso personaje de la película Viernes 13. Con evidente frustración, Spears aseguró que este tipo de retratos no reflejan quién es ella en realidad: “Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo… por eso me he mudado a México”.

Este inesperado giro en la vida de Britney parece ser una búsqueda de paz tras años de polémicas y una constante exposición mediática. En su publicación, también recordó los estragos de su tutela, un proceso que la mantuvo bajo el control de su padre durante 13 años y que finalmente terminó en 2021 tras el movimiento global #FreeBritney.

Los estragos de la tutela de su padre

La artista, conocida por éxitos como “Toxic” y “Baby One More Time”, aseguró en varias ocasiones que la tutela le robó su identidad, comparándose con un “robot” y describiendo cómo su libertad creativa fue completamente anulada.

Además de la presión mediática, Britney enfrentó grandes cambios personales este año, incluyendo su reciente divorcio de Sam Asghari, con quien estuvo casada poco más de un año. Según fuentes cercanas, la separación fue amistosa, y Britney está centrado sus esfuerzos en reconstruir su vida, incluyendo un acercamiento con su hijo menor, Jayden, de 18 años.

Lejos de los escenarios y con la música en pausa indefinida, la cantante se ha refugiado en sus redes sociales como un medio para expresarse y conectar con sus seguidores. Sin embargo, su nueva vida en México parece ser una apuesta por encontrar el equilibrio entre el retiro mediático y su anhelada libertad.

Esta decisión marca un nuevo capítulo para Spears, quien desde hace años lucha por recuperar su autonomía y sanar de las heridas provocadas por su pasado. Aunque ha dicho que no tiene planes de volver a la música, la atención sigue sobre ella, especialmente ahora que sus memorias, The Woman in Me, están siendo adaptadas al cine.

Por ahora, Britney Spears disfruta de su refugio mexicano mientras continúa buscando reconstruir su vida lejos de los flashes y el escrutinio público. ¿Será México el lugar donde finalmente encuentre la paz que tanto necesita? Solo el tiempo lo dirá.