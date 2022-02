Qué ha sido de Sara Maldonado y cómo luce ahora

Sara Maldonado es una de las actrices mexicanas más recordadas por sus inicios en múltiples proyectos en el mundo de televisión mexicana como “clase 406” o ‘corazones al límite’, también ha participado en recientes series como ‘los elegidos’ y ha saltado la pantalla grande con películas como ‘casi treinta’ a lado de Eiza González.

La actriz de 41 años ha atravesado por algunas difíciles situaciones que la vida le ha presentado, tras haber revelado en su Instagram la infidelidad de su ex pareja, Juan Sebastián Ávila, mientras ella se recuperaba de un aborto por cual había pasado 3 semanas antes. Pese a las malas experiencias que Sara vivió, se ha armado de fortaleza, misma que le ha traído sanación y tranquilidad durante el proceso.

En una entrevista Sara declaró que se siente contenta y comprende que los malos momentos no son para siempre: “El año pasado fue un año difícil para mí, pero un año después me siento muy tranquila, muy contenta, lo único que puedo decir es que todo, absolutamente todo pasa” asimismo, comentó que parte de su proceso es alistarse para habla del tema con los medios, desde un una posición en donde ya no se sienta víctima de las circunstancias sino una persona que pasó por un proceso.

No obstante, Sara es una mujer de completa renovación ¡luciendo cuerpazo! pues hace unos meses se retiró los implantes de seno que llevó por más de 20 años y se realizó una lipoescultura.

Además Sara expresó que parte fundamental para volver a relucir su felicidad fue el recurrir ha ayuda psicológica profesional, el apoyo de su familia, amigos y aunque todavía no conoce la fecha, el estreno próximo de una serie en la que participa.