«Quiero hacerle justicia al personaje». Platicamos con el guionista de ‘Loki’ T2

El pasado 9 de noviembre la segunda temporada de ‘Loki’ llegó a su final con el estreno del sexto episodio que al parecer será el último de la serie, pues de acuerdo con las declaraciones del guionista Eric Martin y el productor Kevin Wright, no habrá una tercera temporada, pues la serie se pensó como dos mitades de un mismo libro.

Sin embargo, el término de la serie no significa, forzosamente, que no veremos más a Loki, pues recordemos que aún viene en camino una quinta entrega de Thor, en donde podríamos verlo de vuelta, o también podría ser la sorpresa de algún otro título, pues Tom Hiddleston firmó contrato con Marvel por más tiempo.

Lo que es seguro es que la serie de ‘Loki’ nos mostró un desarrollo de personaje gigantesco, y quizá uno de los más interesantes y complejos de Marvel hasta ahora. Tenemos a un villano que parece estar destinado a siempre perder, pero es quizá porque en el fondo ¿siempre ha tenido el impulso de ser héroe?

En esta segunda temporada vemos un personaje que ya sólo se pinta como villano, de hecho, de eso ya queda muy poco, tan poco que casi olvidamos que fue él quien destruyó Nueva York y casi acaba con el mundo cuando robó el Teseracto.

Ahora vemos a un dios más humano, uno que está perdido, confundido y buscando respuestas. Vemos su lado más vulnerable, y quizá sea eso por lo que conectamos tanto con él. Además, vemos cómo pasa de seguir intereses personales, a preocuparse por los demás y sacrificarse por ello.

En EstiloDF tuvimos oportunidad de platicar con el guionista de la serie, Eric Martin, quien nos confesó cómo fue escribir sobre este personaje.

¿Cuál fue el reto más grande de escribir esta segunda temporada de ‘Loki’?

Creo que es estar a la altura de todo lo que se ha hecho antes; es un personaje que ha estado a través de muchas y diferentes prioridades de Marvel y es muy amado. Yo sólo no quiero que me odien, no quiero arruinarlo. Quiero hacerle justicia al gran personaje que es y todo el trabajo que se ha hecho antes de mí.

¿Sentiste presión por el éxito que tuvo la primera temporada?

Creo que un poquito, pero la presión para mi realmente viene del interior, quiero hacer un buen trabajo y hacer algo que se sienta real y correcto, y emocionalmente verdadero. Así que esa es la ansiedad con la que vivo todos los días. Igual quieres que la gente lo ame también, así que tengo que amarlo primero yo, y soy un juez bastante severo.

Eric Martin trabajó en cuatro episodios de la serie ‘Rick and Morty’, en donde también se habla de saltos dimensionales, variantes y multiversos.

¿Crees que tener experiencia en estos temas te ayudó a armar mejor esta serie?

Sí, creo que al tener una base y entendimiento de este tipo de cosas, el tener una base del storytelling multidimensional es importante, pero mi acercamiento siempre es hacia el personaje y las emociones. Dejar que eso guíe las cosas para que esos pedazos de viajes en el tiempo sean el color del pegamento que mantiene todo junto.

En esta segunda temporada es muy evidente la dualidad de Loki, vemos su poder como villano, pero también su lado más humano y hasta heroico, ¿cómo supiste combinarlo?

Creo que todo se trata de entender que él no es uno o el otro, sino que él está vacilando moviéndose entre estos dos puntos para dejar que las necesidades del personaje dicten de cierta manera cómo responde a las cosas. Pero sí queríamos traer un poco más de esa malicia de él del pasado a la nueva temporada. Definitivamente va en esa dirección.

¿Cuando estás escribiendo dejas espacio para la improvisación de los actores?

Sí, cien por ciento, trabajo con los actores sobre sus diálogos, así que se adaptan a sus voces mientras lleven la emoción y las necesidades de la escena, los diálogos son maleables.

¿Hay mucha improvisación por parte de Tom Hiddleston?

Sí, él y Owen tienen una muy buena dinámica en el ir y venir de sus diálogos, así que hay mucha diversión al improvisar.

Loki se ha quedado atado a su trono para la eternidad con tal de evitar que la línea de tiempo de la realidad desaparezca. Al menos así lo deja ver el final de la segunda temporada, uno de los más angustiantes de los últimos años. Sin embargo, ¿volveremos a ver a Loki?, ¿cómo logrará salir de ese puesto al que él mismo se sacrificó? Sin duda los guionistas tienen una tarea titánica para lo que viene de Marvel.