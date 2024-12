¿Reconciliación a la vista? Bárbara Islas habla sobre su relación con Gala Montes

La conductora de Cuéntamelo ya!, Bárbara Islas, abordó nuevamente el escándalo que sacudió su amistad con Gala Montes al aclarar que no hay posibilidad de reconciliación tras el polémico distanciamiento que comenzó hace cinco meses.

El drama inició cuando Gala Montes, antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, aseguró que estaba saliendo en plan romántico con Bárbara Islas, una declaración que dejó a todos boquiabiertos, incluida la propia Bárbara.

La conductora desmintió rotundamente cualquier relación sentimental, lo que provocó una tormenta de comentarios en redes sociales y una aparente ruptura definitiva entre ambas.

“Jamás hablamos. Antes de que ella entrara a La Casa de los Famosos ya no nos hablábamos, y después tampoco. No me la he encontrado, así que no hay manera. Yo solo le deseo lo mejor, la admiro mucho, es súper talentosa”, declaró Bárbara.

¿El fin de una amistad o algo más?

Tras la polémica, Gala Montes expresó sentirse decepcionada, alegando que ambas habían acordado hacer pública su relación, algo que Bárbara negó categóricamente. Las declaraciones de Montes desataron críticas, y los fans acusaron a la actriz de “obligar” a Bárbara a salir del clóset, una situación que Islas calificó como violenta y dolorosa.

“De esta personita no va a haber veneno ni crítica. Yo prefiero apostarle a mi talento, no voy por caminos chuecos. Ya no hay amistad, pero yo siempre me quedo con lo mejor”, dijo.

Por si el drama con Gala no fuera suficiente, Bárbara encendió más rumores al hablar de su relación con Nicola Porcella. Aunque el actor está en un programa buscando el amor, Bárbara confesó que han salido varias veces gracias a Emilio Osorio, quien actuó como cupido.

“Sí hemos salido desde el año pasado. Está muy guapo, me cae muy bien, pero él tiene como cuatro programas y yo con la novela… imposible. Ahorita está muy ocupado, soltero cotizado”, comentó.

Sin embargo, esta declaración generó confusión entre los seguidores de Porcella, quienes cuestionan su participación en un reality de citas mientras mantiene una supuesta cercanía con Bárbara.

“Aunque Islas aseguró que prefiere no hablar más del tema con Gala Montes para evitar polémicas, también se defendió de las críticas que ha recibido: “Ya ni siquiera quiero hablar del tema porque si dices algo, eres una colgada; si no dices nada, eres una mustia. Lo más importante es que yo sé quién soy”.