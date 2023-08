Regresa a clases con un peinado bubble bob

¡Nuevas materias, nuevo peinado! El corte bob está declarado como el look universal, pues va con todo tipo de rostros; el único defecto es que tienes que peinarlo a diario. ¡Pero no te preocupes! Te tenemos la mejor solución para que no te lleve más de 10 minutos peinarte y que llegues a tiempo a clases o al trabajo con tremendo lookazo digno de instagramearlo.

Lo primero que debes saber es que existen diferentes cortes bob, y si estás buscando mayor volumen debes elegirlo en forma de burbuja, hablamos del famoso bubble bob.

El secreto de este look es que las puntas de enfrente sean curvas con una capa invisible a los lados y detrás, así como una altura entre el hombro y la barbilla. Este peinado será el corte más popular para la temporada otoño-invierno.

Las que tienen pelo lacio amarán lucir una cabellera con más volumen, mientras que las curly tendrán la gran ventaja de peinarlo con las puntas onduladas para darle ese toque classy noventero.

¿Cómo peinarlo? Primero que nada procura lavarlo una noche antes para que solo peines las puntas con una plancha o pistola por las mañanas. Lo más recomendable es que laves tu melena un día sí y un día no para que logres obtener más volumen. En segundo lugar, y el toque ganador para darle esa textura y frescura a tu pelo con un aroma espectacular, usa un dry shampoo, te recomendamos Batiste, tu mejor aliado para lograr un bubble bob voluminoso y chic.

