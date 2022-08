Sarah Jessica Parker luce una cabellera totalmente blanca

Con el paso del tiempo las canas son inevitables, un tema que a las mujeres aún les cuesta trabajo aceptar, sin embargo, en los últimos años son cada vez más las que deciden lucir una melena gris o blanca.

Este verano, muchas celebridades se unieron a esta tendencia luciendo una melena totalmente blanca, tal es el caso de la actriz y protagonista de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, quien se ha dejado ver paseando con un look totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver.

Estas fotografías han causado revuelo, ya que la mayoría de los comentarios no han sido lo que se esperaba; hace un mes la actriz comentó sobre su cambio de look y reveló en una entrevista que no estaba de acuerdo con las personas que la llamaban «valiente».

«Se convirtieron en meses y meses de conversación sobre lo valiente que soy por tener canas, yo estaba como, ¡por favor, aplaude el coraje de alguien más en algo!».

Sarah Jessica Parker luce un outfit súper casual de día con una blusa gris holgada, hombros descubiertos, pantalones holgados, lentes de sol y su cabellera totalmente blanca.

La actriz de 57 años ha sido un ícono de moda por años e inspiración para miles de seguidoras y fans. ¿Será que a pesar de las críticas este nuevo look imponga moda y veamos a más de una con cabellera blanca?