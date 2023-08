Se acabaron las dudas, este es el nuevo tatuaje de Angelina Jolie

Esta semana Angelina Jolie y Brad Pitt volvieron a ser el centro de atención después de que un artista de tatuajes publicara que la actriz había ido a su estudio. Y aunque nada apuntaba a que Pitt tuviera algo que ver con el asunto, los fans lo volvieron parte de la plática casi inmediatamente.

¿Un mensaje para Brad Pitt?

Todo comenzó cuando el famoso tatuador Mr. K realizó una publicación para decir que Angelina Jolie se convertía en una de las celebridades en las que ha plasmado su arte, como Matt Damon y Lewis Hamilton.

El artista compartió una foto en donde se pueden ver las palmas de Angelina Jolie y el lugar en donde agregó nueva tinta a su cuerpo. Sin embargo, aunque se nota que el dedo medio fue el elegido para el nuevo tatuaje, Mr. K decidió poner un poco de suspenso y cubrirlo.

«Todavía no puedo creer que realmente tomara su mano y la tatuara. ¿Puedes adivinar qué tiene en la palma?», fue lo que escribió en la descripción e inmediatamente los fans comenzaron a comentar todo tipo de suposiciones.

Así fue como Brad Pitt entró a la conversación, pues varios de los admiradores de la artista especulaban que podría ser un mensaje para el ex esposo de Jolie, con quien tuvo un divorcio bastante tedioso.

No obstante, el tatuador no tardó en comentar que, al contrario de como pensaban los fans, el tatuaje no estaba relacionado con el actor de ‘Babylon’: «No tiene NADA que ver con Brad Pitt».

El tatuaje de Angelina Jolie

Después de miles de comentarios al respecto, finalmente se reveló el tatuaje sobre el que tanto se especuló. Y así como lo habían anticipado, el diseño está completamente alejado del también productor.

«En primer lugar, lo siento con todas las malas especulaciones y sinceramente pido disculpas a @angelinajolie por el estrés que podría causarle. Este tatuaje representa dos puñales de forma geométrica abstracta / nada relacionado con religión o cruz».