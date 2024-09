Selena Gomez comparte el motivo por el cual no puede embarazarse

Selena Gómez ha sido una figura pública desde muy pequeña y aunque es normal verla sonriendo todo el tiempo y parece que en todo lo que hace le va bien, detrás de su sonrisa y de su éxito se esconden desafíos profundos, entre ellos, su deseo de formar una familia y las complicaciones que su salud le han impuesto.

En una reciente entrevista, la actriz y cantante compartió que no podrá tener hijos biológicos debido a complicaciones médicas relacionadas con su lupus y otros problemas de salud.

“Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo que tuve que llorar por un tiempo”, compartió.

A pesar de esto, la estrella de Only Murders in the Building no se rinde ante la posibilidad de ser madre, considerando la adopción o la subrogación como alternativas.

“Pensé que pasaría del mismo modo que le pasa a cualquiera, pero ya estoy en un punto mucho mejor con todo eso. Veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer surrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí.

“Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo”, expresó.

Para Gómez, lo importante no es cómo llega un hijo a su vida, sino que será su hijo, algo que la llena de esperanza.

El amor de su vida: Benny Blanco

Su vida personal también ha dado un giro significativo con su relación con el productor musical Benny Blanco, con quien ha encontrado una conexión especial. Aunque ambos habían trabajado juntos anteriormente, fue en 2023 cuando su amistad se transformó en romance.

“Nunca me habían amado de esta manera”, compartió emocionada sobre Blanco, quien se ha convertido en un pilar fundamental en su vida.

A pesar de las especulaciones sobre un posible compromiso, Gómez no siente presión por apresurar las cosas: «Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos. Soy Selena Gómez, y eso no cambiará», afirmó.

Mientras enfrenta los retos que le presenta la vida, tanto en el ámbito personal como en su salud, Gómez continúa trabajando en proyectos apasionantes, como la película musical Emilia Pérez, y usando su plataforma para abogar por la salud mental a través de su compañía de cosméticos, Rare Beauty.

Con todo lo que ha vivido, Gómez sigue demostrando que es una figura resiliente, comprometida con su bienestar y el de los demás.