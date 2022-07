Selena Gomez ¿estrena romance?

A Selena Gomez, quien ha mantenido su vida amorosa al margen después de sus noviazgos con Justin Bieber y The Weeknd, se le ha visto de lo más cariñosa y súper bien acompañada del actor Nat Wolff.

Desde hace un tiempo corren rumores de que estos dos actores mantienen una posible relación, ya que se les ha visto varias veces en diversos lugares.

Recientemente en las redes sociales aparecieron fotografías de la protagonista de la serie «Only Murders in the Building» en compañía de Nat Wolff, quien fuera líder de The Naked Brothers Band.

Si bien en las fotografías Selena y Nat no aparecen en ninguna situación comprometedora, sí se les ve muy cariñosos y felices de la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena fan account 🇧🇪 (@selenaa_gomezz.fan)

Gomez y Wolff se conocen desde hace mucho tiempo, ya que los dos compartieron escena en las películas “Behaving Badly” e “In Dubious Battle”. ¿Será que después de un tiempo Selena se está dando una nueva oportunidad en el amor?