Selena Gomez protagonizará la biopic de Linda Ronstadt

Hace unos días Selena Gomez compartió una historia en Instagram en donde sostenía el libro de las memorias de Linda Ronstadt, ‘Simple Dreams’, lo que de inmediato abrió la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a comparar el parecido físico de Selena con el ícono de la música.

Ahora sabemos que no fue simple casualidad, sino la forma discreta de Selena de anunciar su nuevo proyecto que ayer confirmó la revista Variety. Se trata de una película biográfica de Linda Ronstadt que actualmente se encuentra en preproducción con un equipo que incluye al manager de Ronstadt, John Boylan, y James Keach, quien produjo el documental de 2019 “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”.

Con esta nueva biopic Selena regresará a la pantalla grande y lo hará como una de las grandes leyendas de la música. ¿No sabes quién es Linda Ronstadt? No te preocupes, aquí te contamos.

¿Quién es Linda Ronstadt?

Linda es una artista de los 60s y 70s que grabó música country, rock, pop, folk y música latina para honrar sus raíces mexicanas, forjando así una de las trayectorias más prolíficas de la industria musical, lo que la hizo acreedora de 11 Grammys a lo largo de su carrera.

Su carrera continuó hasta 2011, cuando tuvo que retirarse debido a problemas de salud y el deterioro de su voz, pero su legado siguió adelante, pues abrió brecha para las nuevas generaciones.

Incluso en 2016 y en 2019 recibió un reconocimiento por parte de los Grammy y del Kennedy Center, respectivamente, por su trayectoria musical. Por si te lo preguntas, la artista ha lanzado 30 álbumes de estudio y 15 recopilaciones.

¡Un parecido evidente!

Tal vez sea por su raíces mexicanas, pero es inevitable ver el parecido que Selena tiene con Linda, por lo que los fans están contentos con el nuevo proyecto de la cantante y actriz de 31 años.

La biopic aún está en ua etapa muy temprana de desarrollo, por lo que seguramente no veremos a Selena Gomez personalizando a Linda en un futuro cercano, pero tenemos altas expectativas sobre este nuevo proyecto.