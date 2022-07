¡Sin ropa en la playa!, así celebró Sebastián Rulli su cumpleaños

El talentoso actor Sebastián Rulli se encuentra festejando su cumpleaños. El actor de “El Dragón” llegó a los 47 años feliz, y ¡con cuerpazo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli)

Hace unos días estuvo celebrando el cumpleaños de su pareja, la actriz Angelique Boyer, por lo que ahora es el turno del actor de festejar este día tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli)

Fue a través de su cuenta de Instagram que Sebastián Rulli publicó unas imágenes en las que posa ¡como Dios lo trajo al mundo!, mostrando sus pectorales y su marcado abdomen, así como un bronceado perfecto que ya enamoró a miles de seguidoras.

“Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua. Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!! Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!! Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con [email protected] ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud. A seguir sumando y multiplicando!! [email protected] amoooo!!! Gracias mi amor, por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli)

Por su parte y como ya es costumbre, su novia Angelique, con quien tiene una relación de más de 7 años, le dedicó un amoroso mensaje.

“Vida de mi amor. ¡MUY FELIZ CUMPLEAÑOS! Hoy muchos celebramos tu existencia, que todos tus deseos se cumplan, que bendición amanecer a tu lado y que alegría me provoca este día porque nació el ser que más feliz me hace, yo sé que es tu cumpleaños pero el regalo eres tú para nosotros. Amo tu personalidad, la manera en que sobrepasas las situaciones difíciles. Amo a tu familia. Lo positivo que eres. Amo esa sonrisa después de un beso, cuando nuestras miradas se encuentran y me haces vibrar, también cuando cantas, si cuando cantas, cuando nos preparas un asado y cuando me haces llorar de la risa y alburearte es tan divertido, amo lo auténtico y libre que eres! Las locuras que hacemos, amo imaginar mi vida contigo! Te amo con todas mis fuerzas! Que venga una vuelta al sol muy bendecida!».