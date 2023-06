Sofía Castro lleva un revelador vestido para la presentación de su nueva telenovela

Sofía Castro se ha posicionado poco a poco como un ícono de moda no sólo por ser una it girl que siempre lleva outfits que resaltan por su toque de estilo propio, sino también por arriesgarse a probar nuevas cosas con diseños que podrían parecer sumamente atrevidos, pero que porta con elegancia y estilo. En esta ocasión ha sido un hermoso vestido de cadenas que deja poco a la imaginación, el protagonista de la noche para presentar ‘Tierra de esperanza’, la nueva telenovela del productor José Alberto Castro para Televisa.

Sofía Castro, la hija mayor del productor, es precisamente quien será la tercera en el triángulo protagónico de la telenovela protagonizada por María Teresa (Caro Miranda) y Andrés Palacios (Santos). Su personaje será Valentina, una mujer salvaje y valiente que se enamora de Santos y tratará de meterse en la relación que tiene con Caro.

Un look que no pasó desapercibido

Para celebrar el estreno de ‘Tierra de esperanza’, Sofía Castro eligió un vestido de Balbina Concept Store, una tienda de ropa única en su tipo en México que cuenta con un catálogo curado y limitado de modelos de ropa de diseñadores de renombre de todo el mundo.

El diseño, aunque es un solo vestido, se divide en dos estilos. En la parte de arriba un top de cadenas con cuello alto y espalda descubierta que deja ver la silueta desnuda de la actriz sin mostrar de más. El top se une por las mismas cadenas a la falda negra larga que llega hasta el piso.

Para complementar el look, Sofía eligió joyería de Tiffany. Un brazalete y anillo a juego, delgados para hacer match con el top metálico. El maquillaje fue dramático, ya que fue un evento de noche, y estuvo a cargo del makeup artist Víctor Guadarrama, quien se encarga de hacer lo mejores makeup looks de Ximena Navarrete.

El cabello lo llevó en ondas suaves que acentuaron la caída del vestido, que sin duda no pasó desapercibido en el evento.

Un paso más en su carrera

«Estoy muy contenta, muy emocionada, con mucha nostalgia de verme aquí, de verme en ese póster. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y no lo digo porque sea mi papá, al contrario, sino que ‘El Güero’ me dé trabajo después de muchos años de carrera y el que esté aquí por mí misma me pone de verdad la piel chinita. Estoy muy agradecida con mi papá por esta oportunidad», confesó la actriz a People.

Y aunque su mamá no la pudo acompañar, no se olvidó de agradecerle al mencionar que por ella es todo lo que es ahora.

Sofía no es la única hija de ‘El Güero’ Castro que está en ‘Tierra de esperanza’. Su hermana Fernanda Castro también participa en el proyecto, pero en el área musical, interpretando ‘Somos’, uno de los temas principales de la telenovela.