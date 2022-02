Superholly reacciona molesta afirmando que el programa ‘Hoy’ la quiere hacer quedar mal

Luego de que las presentadoras Galilea Montijo y Andrea Escalona anunciaran en un promocional del programa ‘Hoy’ la participación de Superholly para darles clases de inglés, la youtuber ha desmentido la mención.

Superholly nuevamente apareció, y esta vez expresó su asombro debido a que recibió mensajes a través de sus redes sociales en los cuales le preguntaban sobre su asistencia al programa ‘Hoy’, sin embargo, aclaró que no recibió ninguna invitación.

Mi gente, estoy un poco confundida… No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré.

Nuevamente, esto NO ES CIERTO.

