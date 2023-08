Tenemos que hablar de las increíbles abs que luce Anahí

Con el regreso de RBD nos han llegado cientos de recuerdos, la mayoría sobre aquellos momentos en los que cantábamos a todo pulmón las canciones que salieron de una telenovela que fue un parteaguas en la televisión mexicana y adquirió fama internacional.

Para los cinco chicos que se volvieron a parar en el escenario el pasado 25 de agosto para dar inicio a Soy Rebelde Tour, también significa dar rienda suelta a recuerdos de aquella etapa de su vida.

Hoy podemos ver a Anahí luciendo unas abs de impacto que se dejan ver gracias a los outfits con crop tops que claramente seguiría usando Mía Colucci. Hoy sabemos que la figura que luce Anahí en el presente es el resultado de un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, rutinas de ejercicio personalizadas, tal vez algunos tratamientos moldeadores de aparatología, y los ensayos que han tenido para la gira.

Sin embargo, hubo un momento en el pasado en el que Anahí, al igual que muchas chicas, cayó en problemas de alimentación que ella misma ha aceptado y de los que abiertamente habla hoy para mostrar que no todo era color de rosa y con la esperanza de que su experiencia ayude a otras mujeres que atraviesan por lo mismo.

«Me dijeron: ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice: ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti», confesó Anahí en entrevista con Joaquín López Dóriga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga)

El inicio de un problema de anorexia y bulimia

Aunque hoy la vemos en uno de sus mejores momentos y luciendo guapísima, la actriz y cantante confesó lo mal que se sentía en aquella época, pues a su corta edad (13-14) años, los comentarios de los productores y de los medios de comunicación afectaron su autoestima.

«Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan», relató Anahí con lágrimas en los ojos.

Ésta no es la primera vez que Anahí habla de sus problemas de alimentación, incluso en una ocasión compartió un video sobre lo difícil que era para ella lidiar con su enfermedad por un lado, y por el otro con las burlas que hacían sobre ella.

“Ay… Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”, escribió al compartir el video.

Ay … 🥺. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. 💖🙌🏻🥰 https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Sin duda Anahí sigue luciendo espectacular, sobre todo porque la vemos feliz, plena, con una familia que siempre soñó y regresando a los escenarios para disfrutar de ellos.