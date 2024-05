Todo lo que debes saber sobre ‘Romper el círculo’, la nueva película de Blake Lively

Por fin, después del revuelo que se levantó cuando se anunció de manera oficial que Blake Lively sería la protagonista de la adaptación cinematográfica de ‘Romper el círculo’, ya tenemos un primer vistazo de la película.

Este jueves 16 de mayo al fin se reveló el primer tráiler de la película, una adaptación a la pantalla grande del exitoso libro ‘It ends with us’ (2016) de Colleen Hoover, que se hizo internacionalmente reconocido en TikTok gracias al trend #BookTok.

En el tráiler podemos ver a Blake Lively como Lily Bloom, y aunque la polémica sobre la edad de la actriz continúa, ya que en el libro Lily es mucho más joven que la actriz, lo que vemos en el tráiler se muestra prometedor. Sobre todo con la canción ‘My Tears Ricochet’ de Taylor Swift de fondo.

“Interpretar a un personaje que ha tenido un impacto tan significativo es un verdadero honor. Desarrollé un cariño genuino por Lily”, explicó Blake en entrevista para People.

 «Espero que ese afecto se sienta tanto por aquellos que ya la conocen como por aquellos que la están descubriendo por primera vez en esta película”.

¿De qué va ‘Romper el círculo’?

La historia se centra en Lily, quien a pesar de no tener una vida fácil siempre se ha esforzado por cumplir sus sueños y superarse. Su vida cambia cuando conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano que parece ser el hombre perfecto, aunque un poco arrogante tal vez.

A pesar de que Ryle tiene problemas para mantener relaciones serias y estables, Lily parece ser la excepción a la regla. Sin embargo, todo lo que van construyendo cambia cuando reaparece Atlas Corrigan, el primer amor de Lily.

A partir de ese momento veremos una nueva cara de Ryle que pone en una situación inesperada a Lily, quien hora tendrás que enfrentar un constante choque entre el amor y el abuso.

El neurocirujano guapo que nos causará una batalla interna

El galán de Lily es interpretado por Justin Baldoni, quien además es el director de la cinta. Baldoni confesó en entrevista que para esta película tuvo que indagar muchas cosas sobre él mismo que ni siquiera sabía que tenía, por lo que es una película que llega directamente del corazón.

La elección de Justin como protagonista también causó polémica al igual que la de Blake, pues también es mucho mayor que su personaje. Sin embargo, la autora de los libros ya ha salido en su defensa explicando que hacer mayor a los personajes ha sido intencional.

“Cuando escribí el libro, las historias para adultos jóvenes eran muy populares, así que escribía personajes que estaban en la universidad. Eso me pidieron que hiciera, así que creé a Lily muy joven. Pero no me di cuenta de que los neurocirujanos estudian por como 50 años. No hay neurocirujanos en sus veintes. Así que cuando empezamos a hacer la película hice que los personajes tuvieran más edad, porque yo me había equivocado originalmente”, explicó Colleen.

Así que podemos dejar el drama de lado porque las edades no alteran sustancialmente el mensaje que se quiere transmitir con esta historia, que consiste básicamente en ser apoyo e impulso para quienes sufren de violencia doméstica.

La cinta llegará a las salas de cine este verano, y no podemos esperar para ver cómo ha quedado la adaptación a la pantalla grande.