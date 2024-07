Todo lo que sabemos del conflicto entre Gala Montes y su mamá

La relación entre la actriz Gala Montes y su madre, Crista Montes, ha llegado a un punto de ruptura total.

Recientemente las declaraciones de Crista en una entrevista revelaron una serie de acusaciones que han profundizado aún más el conflicto entre ambas. La mujer, quien es sobreviviente de cáncer, declaró que su relación con la actriz se ha deteriorado tanto en lo personal como en lo profesional.

Según Crista, Gala comenzó a distanciarse después de asistir a sesiones con una psicóloga, quien supuestamente la influenció en su contra. En una entrevista con la revista TV Notas, Crista afirmó: “Empezó a ir con una psicóloga. A partir de ahí cambió… Está influenciada por las ideas de los psicólogos”.

La respuesta de Gala Montes

Gala no tardó en responder. A través de su cuenta de Instagram, visiblemente afectada, acusó a su madre de extorsión y manipulación. “Estoy cansada de que me esté manipulando y que me esté extorsionando porque lleva extorsionándome 8 meses”, dijo entre lágrimas.

La actriz también alegó que su madre pretendía quedarse con todo su dinero y la responsabilizó de sus problemas emocionales, incluyendo ansiedad y depresión.

La actriz también reveló que su madre no acepta su bisexualidad, añadiendo otro nivel de tensión a su relación. “Soy bisexual, mi mamá es homofóbica… quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, afirmó la actriz.

Además, señaló que su madre es responsable de haberla explotado laboralmente desde que tenía 6 años.

La defensa de Crista Montes

Crista no se quedó callada y utilizó su cuenta de Instagram para contraatacar. Criticó a la grafóloga Maryfer Centeno, quien analizó su lenguaje corporal a petición de Gala, y negó ser homofóbica. “Yo no sabía que mi hija era bisexual… No estoy en contra de la gente que sea homosexual”, afirmó Crista.

El pleito entre madre e hija ha captado la atención de los medios y del público, con numerosas figuras del espectáculo expresando su apoyo a Gala.

La actriz ha dejado claro que tomará acciones legales contra su madre, buscando poner fin a una situación que describe como insostenible.

La polémica entre Gala y Crista Montes continúa, dejando en evidencia las profundas heridas emocionales y los conflictos no resueltos que han marcado su relación.