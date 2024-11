Tras críticas sobre su cuerpo, Selena Gomez revela su lucha contra una afección intestinal

Selena Gomez enfrentó recientemente una ola de comentarios negativos sobre su apariencia física tras su paso por la alfombra roja en el estreno de Emilia Pérez, su nueva película, en el American French Film Festival de Los Ángeles.

Vestida con un elegante traje negro de Carolina Herrera, Gomez lució una gran sonrisa mientras posaba ante las cámaras. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron su figura, especialmente al verla posar con las manos sobre el abdomen, lo que desencadenó una serie de especulaciones.

Cansada de los juicios sobre su cuerpo, la cantante respondió en un comentario en TikTok (que luego eliminó), aclarando que padece de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o Sibo, una condición que provoca inflamación y otros síntomas digestivos.

“Esto me enferma. Tengo Sibo en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer una figura de palo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. Y no, no soy una víctima. Soy simplemente un ser humano”, dijo.

¿Qué es el Sibo y cómo afecta a quienes lo padecen?

El Sibo, también conocido como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ocurre cuando este presenta una acumulación anormal de bacterias, lo que impide la absorción eficiente de nutrientes y puede causar síntomas como hinchazón, dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso involuntaria.

Según la Clínica Mayo, esta afección puede llevar incluso a complicaciones como osteoporosis, deficiencia de vitaminas y, en casos graves, problemas renales. Las causas de Sibo varían, pero incluyen desde cirugías abdominales hasta enfermedades crónicas como diabetes o hipotiroidismo.

Para diagnosticar Sibo, los especialistas suelen emplear pruebas de aire espirado con lactulosa o glucosa, que identifican la presencia de bacterias productoras de hidrógeno o metano en el intestino. El tratamiento generalmente incluye el uso de antibióticos específicos y modificaciones en la dieta para equilibrar la flora intestinal.

Una carrera marcada por la superación

Esta no es la primera vez que Gomez enfrenta desafíos de salud. La cantante, que también padece lupus, una enfermedad autoinmune, ha pasado por procedimientos tan complejos como la quimioterapia y un trasplante de riñón.

A lo largo de su carrera Selena ha sido franca sobre sus dificultades de salud, intentando no sólo visibilizar estos padecimientos, sino también inspirar a otros que pasan por situaciones similares.

En cuanto a su papel en Emilia Pérez, una película musical en español que debutará en Netflix el próximo 13 de noviembre, Gomez se mostró emocionada de interpretar a Jessi del Monte, la esposa de un líder de cartel.

Para ella, este rol representó un nuevo reto artístico: “Sabía que tenía que encarnar a otra persona por completo. No podía ser la estrella pop, tenía que transformarme en ella”.