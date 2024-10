Vuelve “El Diario de la Princesa” con Anne Hathaway. ¿Quién más regresa del elenco original?

Después de más de dos décadas de la primera película que marcó a toda una generación, El Diario de la Princesa regresa con una tercera entrega. Disney confirmó que Anne Hathaway volverá a interpretar a Mia Thermopolis, la joven gobernante de Genovia, lo que ha emocionado a los fanáticos que han esperado con ansias el retorno de este querido personaje.

Hathaway anunció su regreso a través de un video en Instagram, con el mensaje: “De regreso a Genovia”, lo que avivó la nostalgia entre los seguidores de la saga. Mia Thermopolis fue el papel que la catapultó al estrellato, y su retorno promete una nueva visión de cómo ha evolucionado el personaje.

La historia de una adolescente torpe convertida en heredera al trono cautivó al público en 2001, cuando Garry Marshall dirigió la primera entrega, y parece que la magia aún persiste.

La incertidumbre de Julie Andrews y de otros actores

Uno de los aspectos más debatidos sobre la tercera película es la participación de Julie Andrews, quien interpretó a la inolvidable reina Clarisse Renaldi, la abuela y mentora de Mia.

Aunque Andrews ha expresado su amor por la franquicia, también ha sido clara en que su regreso no es seguro. En entrevistas recientes ha señalado que “probablemente no sea posible en este momento”, haciendo alusión a su edad y a los años que han pasado desde la última película.

Esta incertidumbre ha dejado a los fanáticos con la esperanza de que quizás, de alguna manera, se pueda incluir a su icónico personaje en esta nueva entrega.

Además de Andrews, aún queda la incógnita sobre qué otros actores del elenco original volverán. Chris Pine, quien interpretó a Nicholas en El Diario de la Princesa 2, y Heather Matarazzo, quien dio vida a la mejor amiga de Mia, Lilly, no han sido confirmados.

Del mismo modo, el veterano actor Hector Elizondo, quien interpretó a Joe, el fiel consejero de Mia, tampoco ha confirmado su participación.

Sin embargo, lo que sí está claro es que los involucrados, incluido el equipo de producción encabezado por Debra Martin Chase, están comprometidos en hacer justicia a la historia original. Según Hathaway, todos quieren que la película sea perfecta antes de lanzarla.

Una nueva visión con Adele Lim

La tercera entrega trae cambios detrás de cámaras, con Adele Lim, reconocida guionista de éxitos como Crazy Rich Asians y Raya and the Last Dragon, quien debuta como directora de la franquicia.

Lim ha destacado los valores fundamentales de la historia: empoderamiento femenino y alegría, temáticas que parecen estar en el centro de la nueva película.

Hasta el momento Disney no ha revelado detalles sobre la trama de El Diario de la Princesa 3. Lo que sí se ha confirmado es que no será un reinicio, sino que continuará la historia de las dos primeras películas.

El fallecimiento de Garry Marshall en 2016 dejó un vacío en la franquicia, ya que fue el director que le dio vida en la pantalla grande.

La tercera entrega también se vislumbra como un homenaje a su legado, respetando el tono cálido y humorístico que hizo de las primeras películas un éxito. Los creadores de la nueva película tienen la oportunidad de honrar su visión, al mismo tiempo que reinventan la saga para nuevas generaciones.