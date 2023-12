5 razones por las que vale la pena ver Wonka otra vez en el cine

El pasado fin de semana se estrenó ‘Wonka’, la nueva película protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Paul King, en donde se relatan los inicios de Willy Wonka, cuando llega sin dinero, pero con su maleta llena de ilusiones, a la gran ciudad, persiguiendo su sueño de ser uno de los mejores chocolateros.

Su arduo trabajo y gran anhelo de crear los mejores chocolates no sólo lo convierten en uno de los mejores chocolateros, sino en el mejor, lo que no les parece a los empresarios que llevan el control de la industria chocolatera en la ciudad. Y al ver una amenaza inminente en las deliciosas creaciones de Wonka, tratan de borrarlo del mapa.

¿Vale la pena verla más de una vez en el cine?

La respuesta corta es un rotundo sí. Aquí te damos razones bien estructuradas de por qué volver a ver Wonka en el cine es una de las mejores ideas para cerrar el año.

1. Actuaciones espectaculares

Visualmente un deleite y narrativamente bien estructurada, Wonka ha logrado conquistar al público, convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del año. El cast, conformado por grandes actores como Hugh Grant, Olivia Colman, Tom Davis, Sally Hawkins y Rowan Atkinson, ha hecho de la cinta una historia memorable que vale la pena ver más de una vez, pero definitivamente quien ha superado todas las expectativas ha sido Chalamet.

Con un don especial para elegir de manera adecuada sus proyectos, el actor de 27 años ha dejado a todos perplejos con su rango actoral, trabajo cantando y bailando, así como su carisma para darle vida a este icónico personaje.

Timothée demuestra una vez más que es el mejor actor de su generación.

2. ¿Cuándo volverás a ver a Hugh Grant así?

Aunque ha tenido una larga trayectoria que lo posiciona como uno de los actores más solicitados de Hollywood, todos sabemos lo serio y tajante que es el actor en la vida real, por lo que este personaje fue un contraste totalmente radical. Y aunque se extiende el rumor de que Grant odió hacer este personaje de Oompa Loompa para Wonka, no podemos negar que se ha vuelto memorable.

Es el toque de humor perfecto para la película y posiblemente nunca más volamos a verlo en un papel así. Vale la pena disfrutarlo en pantalla grande otra vez.

3. El cuidado en los detalles

Como dijimos, Wonka es un deleite visual. El diseño de producción definitivamente merecía un mayor reconocimiento en las nominaciones de los Golden Globes 2024 (en general toda la película). El vestuario, caracterización y diseño de los sets representaron un trabajo magnífico en donde se prestó especial atención en el detalle.

Principalmente en todo lo relacionado con el chocolate, un personaje más de la cinta. «La dirección artística en cuanto al chocolate es impresionante, todo lo que se ve en la película es real, es chocolate real. Entonces hay un trabajo gastronómico muy plausible», comentó el maestro chocolatero JoséRa Castillo en entrevista con EstiloDF.

Palabras de experto

Nombrado como uno de los mejores chocolateros de América Latina, JoséRa nos platicó sobre sus impresiones respecto a Wonka y cómo el proceso creativo de Willy es basado en la realidad de alguien que trabaja con el chocolate. «La forma en la que él crea un bombón es totalmente real de cómo se debe de crear un sabor o un nuevo sabor en tu chocolatería, desde cómo lo piensas, cómo nace esa idea, cómo vas a utilizar los distintos ingredientes, cómo lo vas a plasmar en cuanto a las texturas».

«No sé si se habrán dado cuenta, pero nosotros que nos dedicamos a esto sabemos que es verdad. En ningún momento él lo prueba, él no prueba su chocolate, se lo da a probar a la niña. Y así es, cuando nosotros hacemos un proyecto se lo damos a probar a alguien más, y si esa persona dice que está bien, entonces nosotros regresamos y volvemos a trabajarlo para que ese sabor bien logrado sea espectacular una vez que sale a la venta.

«Es muy bonito y placentero ver esa parte de creatividad que tiene el personaje para poder elaborar un bombón, porque es así, es totalmente así».

4. «Todo lo bueno en este mundo comenzó con un sueño, conserva el tuyo»

La película está plagada de mensajes hermosos que nos viene bien recordar en estos tiempos en donde los conflictos, la inmediatez, el ritmo de vida y la tecnología nos alejan un poco de nuestra voz interior. «Además de que los niños la pueden ver, para los adultos es como un jalón de orejas para recordar el sueño que tienes, cómo lo estás llevando o hacia dónde lo llevaste, y seguir trabajando por ello», comentó JoséRa.

Además de recordarnos que los sueños son importantes, la cinta también muestra dificultades que van aparecer en esa búsqueda de cumplirlos, pero que vale la pena enfrentar. «Esta parte también de que no todo es color de rosa a mí me encantó. Es tanto para adultos como para niños. Desde la visión de mis niños, para ellos ahorita está el malo y el bueno, y lo gracioso. Para un adulto, este mensaje de compartir, de la importancia de la familia, de trabajar por tus sueños».

5. Una oda al chocolate. Y además con canciones

«El chocolate es un ingrediente muy mexicano. Yo no me puedo imaginar al caco fuera de nuestra cultura. Hemos sido entrelazados con el cacao de forma religiosa, literaria, económica, gastronómica, es imposible no voltear a ver a México cuando se habla de chocolate. Tenemos uno de los ingredientes más lindos que ha aportado felicidad a muchísimos comensales», confiesa JoséRa. Y es que sin duda, Wonka exalta el valor de un buen chocolate y pone foco en la relación entre su sabor y la felicidad.

A lo largo de la película y a través de las canciones podemos ver el amor de Wonka por los chocolates y cómo éstos lo mantienen bastante unido a los recuerdos de su mamá. Si eres fan de los chocolates será imposible que no se te antoje uno mientras ves la peli.

El secreto de un buen chocolate

