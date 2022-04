Ángela Aguilar declaró que se siente violentada

Luego de que se dieran a conocer unas fotografías en donde aparecen Ángela Aguilar y Gussy Lau muy de cerca, la cantante manifestó su tristeza y decepción tras haber sido invadida su privacidad, ya que las fotografías fueron compartidas sin el consentimiento de ambos, logrando causar revuelo al ser la primera vez que públicamente se le ve a la cantante involucrada sentimentalmente con alguien; sin embargo, una de las cosas que llamó aún más la atención es que el compositor es 15 años mayor que ella.

«Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma», mencionó Ángela. «Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”, y enfatizó que se siente violentada por la situación. “Me siento violentada, violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

La cantante también expresó el dolor que siente al haber confiado en una persona que defraudó su confianza, pues esta situación le ha afectado en varios ámbitos, tales como la economía, en lo amoroso y en lo familiar. Pese a ello Ángela ha mencionado que desafortunadamente ella misma fue quien se puso en una situación que hoy «la convierte en vulnerable» al ser exhibida de esa forma.

“Esto no es solo una imagen que ha estado circulando, sino algo que ha estado afectándome como profesional. Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error«.

Ángela destacó que hacer pública una imagen privada es una manera de violentar a cualquier mujer, lo cual la llevará a tomarse un tiempo para pensar cómo llevará esta situación y sus nuevas decisiones.