¡Bye bye ojeras! Éste es el contorno de ojos que te sacará de apuros

Dormir, descansar y relajarse, las tres palabras que nos ayudan a recargar energías para seguir luciendo guapísimas en nuestro día a día y, aun así, los tres hábitos que a veces menos cuidamos o, por nuestro ritmo de vida, no los llevamos como debería ser.

Es en esos momentos cuando los cosméticos que elegimos para cuidar nuestra piel entran al rescate para darnos ese boost extra que nos ayuda a compensar las desveladas, deshidratación, resequedad, estrés y todos los factores externos que afectan nuestra piel, como la contaminación.

Para el rostro tenemos limpiadores, sérums, primer, crema humectante y bloqueador solar, pero ¿qué hay del contorno de ojos? Para cuidar esta zona tan delicada de la piel, The Ordinary ha desarrollado una fórmula especial a base de péptidos, que es justo para la piel que rodea nuestros ojos, así podrás despedirte de las ojeras, retrasar las líneas de expresión y hacer que tu mirada luzca más fresca y llena de energía.

Se trata de Multi-Peptide Eye Serum; como su nombre lo dice, un sérum especial para el contorno de ojos que combina las mejores propiedades de los péptidos para iluminar tu mirada y hacer que luzca fresca y descansada.

Acudimos al lanzamiento de este nuevo miembro de la colección de The Ordinary y al momento de escribir esto ya llevamos varios días usándolo, por lo que te podemos decir que este producto, pese a tener un precio más elevado ($715 en Sephora) que el contorno de ojos que ya tenía la marca, vale totalmente la pena si lo que buscas es disminuir las líneas de expresión y el color oscuro por la falta de sueño.

Menos es más

The Ordinary siempre se ha caracterizado por mantener sus empaques simples y concentrarse en la eficacia de sus fórmulas. Con Multi-Peptide Eye Serum no es la excepción: en una botellita clásica gotero tenemos 15 ml de esta fórmula de la que se pueden agregar un par de gotitas en el contorno de ojos, por la mañana y la noche después de limpiar el rostro.

Su aroma es un poquito ácido, lo que nos deja ver que es un aroma natural de sus ingredientes, y no incluye perfumes o aromatizantes. Punto a favor. Su textura es casi totalmente líquida y con una o dos gotitas es más que suficiente para frotar entre los dedos anulares y aplicar con toquecitos.

Su fórmula es de rápida absorción, y aunque deja una sensación de hidratación en la piel, es menos visible que los productos para contorno de ojos en crema. Como la mayoría de los péptidos, al secarse la piel queda un poquito pegajosa, pero nada que se vuelva insoportable o que arruine nuestro maquillaje; además, después de unos minutos el acabado pegajoso va disminuyendo hasta ser imperceptible.

Sus ingredientes y beneficios

Multi-Peptide Eye Serum es una mezcla de péptidos que ayudan a mejorar la apariencia de la piel, como el Matrixyl, que estimula la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico; el Acetyl Tetrapéptide-5, que interrumpe el proceso de glicación en la piel, efecto que causa las arrugas, por lo que este péptido hace que la piel se vea más joven al ayudar a disminuir las bolsas.

También contiene Myristoyl Nonapeptide-3, que promueve la producción de colágeno, reduce la oxidación, el fotoenvejecimiento, y disminuye las arrugas profundas; Cafeína y EGC, mismos ingredientes que tiene el clásico contorno de ojos de The Ordinary, pero que con los otros ingredientes, como los que ya mencionamos, funciona como un upgrade del mismo.

Los resultados

Como todos los productos de skincare, éste no es para todos. Los resultados comienzan a verse después de 3 a 4 semanas de uso diario por las mañanas y las noches; su eficacia es mucho mejor en cuanto a pigmentación, o sea, reduce los tonos oscuros de las ojeras y disminuye las arrugas que aparecen en esta área.

En cuanto a la visibilidad de las bolsas debajo de los ojos, el efecto es mucho menos visible, dependiendo también de las causas que las provoquen. Si es por cansancio será mucho más eficaz que si es por genética.

Ojo, no se recomienda mezclar con otros productos como vitamina C y resveratrol + ácido ferúlico, pues aunque esta mezcla no provoca un daño en tu piel, estos ingredientes pueden disminuir o incluso anular los beneficios de la fórmula del Multi-Peptide Eye Serum.