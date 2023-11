El Met despertará a sus “sleeping beauties”

Prepara tu mejor outfit, porque el Metropolitan Museum of Art (Met) ya dio a conocer el tema de su tan emblemática gala de 2024: “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Bellas durmientes: el despertar de la moda”). ¿Será que Anna Wintour te contemple para ese evento? Uno nunca sabe, así que aquí te explicamos en qué consiste la temática.

Al hablar de las “sleeping beauties” no se refieren a Aurora u otras princesas de Disney, no, sino a las prendas que forman parte de la colección del Met que son tan frágiles y valiosas que deben ser resguardadas en condiciones de extrema seguridad y no pueden ser usadas. ¿Acaso será algún mensaje para Kim Kardashian que estropeó el vestido de Marilyn Monroe? En fin.

«Cuando una prenda de vestir ingresa a nuestra colección, su estado cambia irrevocablemente. Lo que una vez fue una parte vital de la experiencia vivida de una persona es ahora una obra de arte inmóvil que ya no se puede usar ni escuchar, tocar ni oler”, explica el museo, a través de un comunicado.

Así que seguramente veremos desfilar a las grandes estrellas con prendas icónicas o inspiradas en ellas; incluso reinvenciones de algunos clásicos que ya hayan desfilado por esta alfombra; es decir, la idea es homenajear aquellas prendas que han marcado la evolución de la moda.

DYK: When garments enter The Met collection, they can no longer be worn on the human body.

So how can we understand the movement and energy of these masterpieces of fashion? pic.twitter.com/U5Acgh2bsU

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) November 8, 2023