«Framing Britney Spears», el documental que dio a conocer el ascenso y caída de la Princesa del pop

Pero, «tras ver desarrollarse los hechos con el beneficio de la retrospectiva y el contexto, es difícil terminar de ver Framing Britney Spears creyendo que la cantante no ha sido dañada en repetidas ocasiones».

Framing Britney Spears es el sexto episodio de la serie The New York Times Presents y se estrenó el viernes 5 de febrero a las 22:00 horas en FX, así que podrás verlo por tu sistema de paga cerrado favorito. En línea podrás verlo a través de la plataforma Hulu.com

“Anytime there’s that amount of money to be made, you have to question the motives of everyone close to that person.” #NYTPresents: Framing Britney Spears premieres Feb. 5 on @FXNetworks and Hulu. pic.twitter.com/BmnEJX5Rra

— Hulu (@hulu) January 29, 2021