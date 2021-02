Tenemos que hablar de Danny Griffin, el nuevo galán de Netflix

Con 23 años de edad, Danny Griffin es el encargado de dar vida a Sky en la adaptación live action que ha hecho Netflix sobre la saga de Winx. Si aún no la has visto, es una serie que te recomendamos ver cuanto antes, pues aunque no es una versión 100% apegada a la caricatura que se estrenó en 2004, es una buena propuesta de Netflix que en cuestión de días se ha posicionado en la lista de las más buscadas.

Sky es un chico amable, cariñoso, responsable y uno de los mejores guerreros de Alfea, y al igual que Bloom, la protagonista, ha logrado conquistar nuestro corazón.

Pero, ¿quién es el chico detrás de Sky?

Danny Griffin nació el 2 de julio de 1997 en Londres, pero su infancia la pasó en una granja en Cornwall, un condado de Inglaterra. En una entrevista reciente para GQ, el actor confesó que de pequeño era un poco solitario, pues la granja en donde vivía se encontraba en medio de la nada, y sin tener vecinos con los cuales jugar se la pasaba solo en el bosque imaginando que era Aragorn luchando contra los orcos.

Así es, el actor es fanático de la saga The Lord of the Rings, un gusto que lo acercó a querer ser un valiente guerrero que lucha contra el mal, y que ahora con su personaje en ‘Destino: La saga Winx’ puede hacerlo realidad.

Aunque éste no es su primer proyecto como actor, con su personaje de Sky, Danny ha logrado dar ese gran salto a la fama internacional llegando a miles de personas alrededor del mundo y conquistando corazones a su paso.

“Al principio no quería saber mucho respecto a la historia, pero cuando lo hice me puse un poco nervioso, no voy a mentir. Es retador cuando te toca interpretar a un personaje con el que has crecido o que la gente ve como un ídolo de la infancia”, confesó el actor en una entrevista. Agregó que la respuesta de la gente ha sido amable y positiva.

Aunque en pantalla podemos ver a un Sky experto en las armas y con notables habilidades de guerrero o especialista, como se llaman en la serie, Danny recibió el papel tres semanas antes de comenzar a grabar, por lo que para él este proyecto fue todo un reto profesional y físico, ya que tuvo que pasar horas entrenando para que las coreografías de las escenas en las que demuestra su habilidad de guerrero salieran perfectas.

Después de ver la serie nadie puede negar que el encanto de Sky le da en cierto modo el título de rompecorazones; sin embargo, Danny asegura que no está cien por ciento consciente de esta característica, pues aunque tuvo una fuerte conexión con su personaje desde que lo leyó por primera vez, ha confesado que al interpretar a su personaje no piensa en él como el galán del colegio o el rompecorazones.

Y es que al parecer Danny logró imprimir esa cualidad de él mismo en su personaje, pues no hace falta decir que además de talentoso, el actor es todo un galán. Por eso no nos sorprende que la actuación sea el único campo en el que se desarrolla. Danny es modelo en la misma agencia de las hermanas Hadid.

¿En dónde más lo puedes ver?

Danny hizo su debut actoral a los 17 años en el teatro en «The Railway Children». Luego saltó al cine y la televisión con ‘Free Rein’, ‘So Awkward’, ‘Surviving Christmas with the Relatives’, ‘The Gentlemen’ y ‘Get Even’. Su más reciente trabajo es en la saga de Winx y esperamos que Netflix pronto confirme la segunda temporada.

¿Su corazón ya está ocupado?

La pregunta del millón que todo el mundo se hace aunque no se atreva a decirlo en voz alta. Todo apunta a que actualmente este actor inglés está soltero, pero no dudamos que en poco tiempo comiencen a surgir rumores de alguna posible relación.