Logra el rubio perfecto con el consejo de Lesley Jennison, experta en colorimetría

¿Te ha dado curiosidad probar un cambio de look con un tono rubio, pero no te animas? Ésta podría ser la señal que estabas buscando. Platicamos con Lesley Jennison, estilista internacional y embajadora global de color para Schwarzkopf Professional, en su visita a México.

Lesley es amante del color y experta en él, principalmente en los rubios que, asegura, nunca pasarán de moda. «Creo que ya tenemos nueva tecnología que hace que el rubio sea el mercado más grande en todo el mundo. 65% de las personas que van al salón quieren un cambio de color, y de ese 65%, el 50% quiere un rubio, así que siempre es importante renovar con la tecnología para obtener este color, y aún así el rubio siempre será un reto», nos explica.

El rubio perfecto

La experta asegura que existe una tonalidad de rubio perfecta para todos. No importa si eres de piel clara, morena, apiñonada o súper oscura, hay un rubio que te queda perfecto.

«A veces puede generar miedo dar ese gran salto, el cabello rubio no es fácil, pero siempre va a estar a la moda; dependiendo del tono de piel, es el tono de rubio que mejor te va a quedar, hay un rubio para todos. Y la razón por la que el rubio siempre va a estar ahí es que tener un poco de luz alrededor de tu rostro, incluso si es un poquito más claro, te va a iluminar, te va a dar vitalidad».

Para poder encontrar el tono adecuado y lucirlo de la mejor manera, Lesley nos dio tres recomendaciones de oro.

1. Acude con expertos

«Definitivamente tienes que ir con un profesional, porque él o ella puede determinar cuál es el mejor rubio para ti. Yo nunca me quedo detrás de la silla mirando por el espejo, me siento de frente. Para mí, poder determinar cuál rubio te queda mejor no sólo consiste en la forma de tu rostro, el color de tu piel o el color de tus ojos, para mí también es importante la personalidad del cliente».

Para Lesley es necesario ver el ambiente en el que te relacionas para recomendar la mejor opción. Además de eso es importante ver cómo es tu estilo de vida y qué tan dispuesta estás a volverte rubia, si tu ritmo de vida te permitirá volver al salón cada dos o tres meses.

2. Usa los productos recomendados

A veces esto requiere una mayor inversión, pero si quieres que tu cabello se mantenga saludable, el color luzca bonito y no tengas que ir por un cambio total la próxima vez, sino sólo por un retoque, es importante que utilices los productos que te recomienda tu estilista profesional.

«Es importante usar el shampoo y el acondicionador adecuados para mantener tu cabello cuidado, y solamente asistir al salón por retoques. Aplica un tratamiento para el cuidado de tu cabello al menos una vez cada tres semanas. Si usas productos de mala calidad puede ser más barato, pero va a arruinar el color. Es una inversión para tu cabello».

3. Considera que el rubio es subjetivo

«Ve con imágenes del rubio que te gusta y con las del rubio que no te gusta, porque el rubio es muy subjetivo, ya que hay muchas tonalidades, así tu estilista podrá tener una idea de lo que buscas», nos recomienda la estilista.

Enamorada de Schwarzkopf Professional

Lesley nos recomienda la línea de productos de Schwarzkopf Professional para el cuidado del cabello rubio, marca de la que es embajadora, pero además de la cual está totalmente enamorada gracias a los resultados que ofrece.

«Me fascina ver cómo encontraron la clave para manejar esta tecnología. En primer lugar, todo es 100% sustentable, desde los empaques. En cuanto al color, que es lo más importante para mí, tenemos la tecnología más avanzada que hemos tenido en la historia. Además es una tecnología detox para nuestro cabello, funciona como un Pac-Man, se enfoca en cada una de las hebras de nuestro cabello y se come las impurezas, los metales, todo aquello que puede crear una barrera para el color. Así tenemos una cabello limpio y listo para agarrar hasta los tonos más claros del rubio».