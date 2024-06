¿Quién es PC Valmorbida? El nuevo novio sexy y millonario de Mary-Kate Olsen

Mary-Kate Olsen fue vista recientemente con su nuevo novio, Paul-Charles «PC» Valmorbida. La pareja fue fotografiada disfrutando de una tarde de compras en Nueva York, justo un día antes del cumpleaños número 38 de Olsen.

Pero, ¿quién es este hombre que ha capturado el corazón de la discreta estrella? PC Valmorbida proviene de una familia italo-australiana extremadamente adinerada. La fortuna de su familia, estimada en 330 millones de dólares, proviene principalmente de su negocio alimenticio en Australia, que incluye productos populares como el café Lavazza, el atún Sirena y los tomates enlatados La Gina.

A pesar de su riqueza, PC mantiene un perfil bajo, aunque no es ajeno a los círculos de alta sociedad. Con una pasión por el arte desde pequeño, Valmorbida estudió fotografía en el International Center of Photography en Nueva York y en la School of Visual Arts.

Su carrera como comerciante de arte le ha permitido codearse con numerosas celebridades, entre ellas Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers, las hermanas Hilton, Poppy y Cara Delevingne, y Kim Kardashian.

También ha organizado eventos que han atraído a figuras como Miley Cyrus y Gisele Bündchen.

Sus romances pasados

Antes de su relación con Mary-Kate Olsen, Valmorbida salió con Theodora Richards, la hija del guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards.

Este historial romántico destaca la inclinación de Valmorbida por las relaciones de alto perfil.

Aunque Olsen y Valmorbida comenzaron a salir oficialmente en 2023, se ha informado que se conocen desde hace más de una década. Esta conexión prolongada podría ser la base de su relación actual, que se mantiene en gran medida alejada del ojo público.

La reciente aparición de la pareja en Nueva York refleja su estilo de vida discreto. Olsen vestía una camiseta gris oversize y pantalones oscuros, mientras que Valmorbida optó por una camiseta de Nike y shorts rojos.

A pesar de sus antecedentes y conexiones, ambos prefieren mantener su vida privada fuera de los titulares, centrando su atención en sus respectivos intereses y carreras.