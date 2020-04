Conoce el top 5 de libros que tienes que leer ASAP

Te recomendamos los siguientes cinco libros, junto con una pequeña reseña, para que te animes a leer en esta cuarentena y sobrelleves de la mejor manera el aislamiento.

Prepárate porque estas sugerencias te animarán a leer con voracidad de principio a fin.

La desaparición de Annie Thorne

Luego de 48 horas de estar desaparecida, la pequeña Annie Thorne regresa a su hogar ante la sorpresa de sus padres y hermano mayor. Sin embargo, ya no es la misma Annie. Es más, ni siquiera quiere o puede decir qué le ocurrió, dónde y con quién estuvo todo ese tiempo…

La desaparición de Annie Thorne es un thriller de C. J. Tudor, cuyas novelas son comparadas con el tipo de historias que escribe Stephen King, el maestro del terror.

En esta novela, la autora experta en lo siniestro ofrece una trama escalofriante, con giros sorprendentes que impiden dejar la lectura. Pero lo que más te impactará es su final tan inesperado como estremecedor.

La vida después de mi ex

Decepción, arrepentimiento, traición, nostalgia, rencor, frustración. Éstos y otros sentimientos brotan de los relatos que nos ofrece Rayo Guzmán en su libro La vida después de mi ex.

Todos soñamos con llegar a la vejez con la persona que más amamos. Sin embargo, la rutina, las diferencias que se van sumando y los engaños nos mandan señales de alerta de que la mejor solución es terminar con esa relación que se ha vuelto tóxica a todas luces.

Mediante narraciones basadas en historias reales, aderezadas con su talento literario privilegiado, Rayo nos presenta anécdotas de personas cuya historia de amor se convirtió en recuerdos lleno de odio o dolor por aquel idilio que no cuajó por diversas razones.

Valle de fuego

Cuando la escritora mexicana Sandra Becerril tenía siete años vio la película Pesadilla en la calle del infierno y a partir de ahí no pudo dormir tranquila durante un tiempo. No obstante, en lugar de quedar traumada se le hizo muy impresionante cómo un personaje como Freddy Krueger se metía en los sueños de la gente.

Todo ello le pareció fabuloso y entonces dijo: “Yo quiero hacer eso, quiero quitarle el sueño a la gente”. Ahora Sandra es una encumbrada autora y guionista de terror.

En su libro Valle de fuego, la protagonista es una mujer conflictiva, esquizofrénica, codependiente. Es una guionista mexicana que tiene contacto con el mundo de Hollywood a través de un director de cine inglés que asesinan en la Ciudad de México.

Ella lo quería, ambos mantuvieron una relación sentimental, por ello está obsesionada por encontrar al asesino, y viaja a Las Vegas para buscar pistas que la lleven al criminal y cobrar venganza.

Manual del perfecto dejado

Más conocido en su cuenta de Twitter como Flanagan McPhee, el autor español del Manual del perfecto dejado admite que el libro se gestó a partir de una experiencia personal.

“Al dejarme mi pareja en Año Nuevo, necesitaba desahogarme y empecé a tomar terapia; como soy periodista de carrera, me expresaba mejor por escrito y le enviaba mis reflexiones a mi psicóloga.

“Poco a poco acumulé varios textos y se los mandé también a un amigo, Pedro López Pérez, quien es escritor. Él me dijo que veía en ellos un futuro libro y así nació. Ésta es una historia de lo que he pasado mientras he ido superando que mi pareja me dejara, después de creer que había encontrado al amor de mi vida, con quien comer perdices y vivir felices”.

La vida tatuada en la piel

Cuando Mara tenía ocho años, cinco mariposas aparecieron tatuadas en su espalda tras la muerte de su padre.

Desde entonces y hasta la fecha lleva impresas en la piel decenas de marcas producto de cada vivencia significativa, sentimiento, error, relación, cada triunfo y tropiezo en su vida.

En su libro La vida tatuada en la piel, Anna Goffin relata la historia de Mara, quien se considera una persona “ordinaria”, siempre y cuando pase inadvertida su piel marcada. “Llevo impresas en mi envoltura todas las cosas que he vivido y de cierta forma a todas las personas que han tocado o marcado mi existencia”, afirma la protagonista.

¿Con cuál te quedas? Espera más tipos de lecturas.