Tammy Parra se muestra empática y honesta

Con apenas 20 años, Tammy Parra se ha convertido en una famosa influencer que utiliza la convocatoria que tiene en redes sociales para compartir con sus seguidores un mensaje positivo enfocado en la aceptación personal.

La originaria de Guadalajara esta consciente de que las historias de vida que se publican en las redes sociales no son del todo reales, por eso busca ser lo más honesta y transparente con su audiencia, demostrando que tiene tanto buenos como malos momentos.

Es así como Tammy ha emprendido un camino para usar las redes sociales como una catapulta, no sólo para sus mensajes, sino para su faceta de empresaria, donde incursionó en el mundo de la belleza con un suero para pestañas que ya llegó a tiendas departamentales.

La historia de Tammy es ejemplo de resiliencia y de mucha dedicación, y para conocerla platicamos con ella.

¿De dónde sale el Tammy?

Así me decía mi mamá de chiquita, como que le agarré cariño; así le puse a mi username y, literal, así me dice la gente que me conoce en redes.

¿Qué te llevó a las redes sociales?

La verdad es que desde chiquita me ha gustado todo esto del arte visual, de las fotografías, y como cualquier niña, quería ser modelo desde pequeña, pero justo al ir a las agencias me decían que estaba muy chiquita o muy enanita, no les gustaba mi perfil. Para mí fue muy complicado que me rechazaran y dije: “Yo lo voy a hacer”, y conseguí en el camino a varios amigos fotógrafos que me hacían fotos, entonces esas fotillos, a las que les invertí tiempo, dinero y esfuerzo, y muchos decían que eran en vano, las fui subiendo a las redes y la gente fue reconociendo mi trabajo.

¿Qué es lo que te llena de satisfacción de ser influencer?

Me llena de satisfacción tocar los corazones de las personas, porque justo hablo de temas sensibles y que a veces son tabú como el autosabotaje, la ansiedad, la depresión. Hay personas que han llegado a mí y me han dicho: “Gracias, no sabes cuánto me has ayudado, gracias a ti me animé a ir a terapia, me estoy cuidando más”. Me llena el corazón ver que tengo un impacto positivo en las personas.

¿Recuerdas cuál fue el primer mensaje de un seguidor?

Sí, una chava me dijo que tenía cáncer y que también tenía una cicatriz en su abdomen, como la que yo tengo; me dijo que ella veía en mí un ejemplo y que estaba muy feliz de poder ver que alguien a quien admiraba tenía una cicatriz así y que no me detenía por eso. Me dijo algo como: “Gracias a ti me volví a poner un bikini, mejoré mi autoestima”. Fue muy reconfortante para mí porque justo les he compartido mi proceso de amor propio, que ha sido muy complicado, pero cuando me escriben esos mensajes, todo vale la pena.

Retomando un poco lo de tu cicatriz, ¿te costó trabajo llegar a aceptarte como eres?

Sí, muchísimo. Me gusta mucho la vida fit, amaba mi abdomen con cuadritos, era mi admiración, y de la nada, al día siguiente estaba en el hospital con vendas en el abdomen, con mucha sangre, y dije: “No sé qué está pasando”. Y justo cuando me vi en un espejo odié mi imagen, fue muy difícil para mí ver esa transición de un abdomen perfecto a una cicatriz en medio. Fue un proceso muy complicado, no me podía ver al espejo, hasta que no sé por qué me empecé a acercar a personas en hospitales, a gente con enfermedades terminales, que estaban en asilos, y me enseñaron que no importaba lo superficial, que el cuerpo es un cascarón, que sí lo tienes que cuidar porque es tu templo, pero realmente hay que estar agradecidos por un día más de vida. Ahorita veo mi cicatriz como un tatuaje que me recuerda que la vida es muy frágil.

¿Cuál ha sido el mayor desafío para transmitir esta filosofía de vida?

Creo que las personas que tiran hate, porque pase lo que pase y digas lo que digas siempre te van a buscar algo; al principio si me encajaba con ellos, me quedaba encasillada y no lo dejaba fluir, pero entendí que esas personas cuando hablan se reflejan en mí y dicen cosas de sí mismas, entonces no tengo por qué ofenderme por un comentario.

Las redes sociales muestran un estilo de vida que no siempre es real, ¿cómo hacer para que la gente vea que sí eres un ser humano común?

Ha sido un debate muy grande y muy complicado porque, claro, a todos nos gusta mostrar nuestra imagen más bonita, los mejores momentos, pero se convirtió en un estereotipo, en vidas vacías, incluso me llegué a comparar con personas que veía y decía: “Wow, es que se ve muy feliz”, y ya que las conocía me daba cuenta que eran infelices y que lo que veía en redes no reflejaba nada de su realidad. Entonces mi objetivo fue salir de ese estereotipo y no crear más vidas falsas, mostrar que también tengo ansiedad, depresión, problemas, días en los que no puedo ni salir de la cama, y demostrar a mis seguidoras que a pesar de eso salgo adelante y lucho todos los días.

También eres emprendedora, cuéntanos de esta faceta…

Cuando vi que las redes sociales causaban mucho impacto dije: “¿Qué más puedo hacer?”, y la verdad es que mi símbolo son los ojos, entonces decidí hacer mi propio suero de pestañas y ser mi propia imagen, utilizar el impacto que tengo para hacerme publicidad, que es algo súper padre porque es usar las redes a tu favor.

¿En qué otras áreas te gustaría aprovechar tu poder de convocatoria?

Me gustaría seguir impactando positivamente, pero a gran escala; me encantaría tener un refugio para perritos y también una fundación que ayude a personas con depresión y ansiedad, y que sea gratuita.

Algunas marcas se han acercado para trabajar contigo, ¿tienes alguna favorita?

Claro, desde chiquita siempre tenía los dedos rojos porque me iba a la tienda con unos pesitos y me compraba mis papitas, los que amos son los Takis, soy fan, y que me hayan contactado para trabajar con ellos fue como ¡wow!, un gran logro para mí.

¿Tienes tus Takis predilectos?

Si, los Takis Fuego.

¿Cómo los comes?

Les va a sonar muy extraño, pero los descubrí justo por una trend en TikTok, donde tenías que poner un jalapeño, quitarle el relleno, ponerle queso crema y un Takis en medio; sabe delicioso, lo recomiendo mucho. Igual he hecho nuggets de Takis.

¿Qué planes tienes para el resto del año?

Quiero empezar mi podcast para hablar de salud mental y causar un impacto positivo; me pueden seguir en Instagram y en YouTube. También tengo un proyecto en puerta, estoy haciendo cambios de looks a las personas.

CUESTIÓN DE ESTILO

¿Cuál es tu nombre real?: “Mi nombre artístico es Tammy Parra, y mi nombre real es Tamara Estefanía López Parra”