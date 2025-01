¿Taylor Swift se aleja de Blake Lively? Dicen que se sintió utilizada

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively, una de las más sólidas en Hollywood, parece estar atravesando un momento complicado. La cantante decidió tomar distancia de la actriz luego de verse envuelta en un escándalo legal del que nunca quiso formar parte.

El conflicto se desató cuando Justin Baldoni, coprotagonista y productor de It Ends with Us, presentó una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, acusándola de manipular la producción y de difamarlo en medio de una disputa sobre un supuesto ambiente tóxico en el set. En su declaración, Baldoni alegó que Lively utilizó a Swift como un “táctica de intimidación” durante una reunión con su esposo, Ryan Reynolds, para forzarlo a aceptar los cambios que la actriz había hecho en una escena clave de la película.

El mensaje de “Khaleesi” que lo cambió todo

El escándalo escaló cuando Baldoni presentó pruebas de una conversación en la que Lively hacía referencia a sí misma como “Khaleesi”, la icónica Madre de Dragones de Game of Thrones, sugiriendo que Reynolds y Swift eran sus “dragones” en la batalla contra él.

El mensaje, que pretendía ser una broma, no fue bien recibido por Swift ni por su círculo cercano. Según fuentes citadas por Daily Mail, la cantante se sintió incómoda al ser mencionada en el pleito y prefirió distanciarse.

“Taylor no quiere verse más involucrada en esto. Sus amigos creen que el mensaje de Blake a Justin fue innecesario y la hizo ver como si fuera una posesión o un arma en la disputa”, afirmó un informante.

¿Amistad en peligro?

La cantante de “Cruel Summer”, quien ha sido amiga de Lively por más de una década e incluso ha mencionado a sus hijos en sus canciones, nunca tuvo la intención de participar en la discusión. Según la fuente, Swift simplemente había ido a visitar a la pareja cuando la reunión aún no había terminado.

Swift y Lively han sido inseparables por años, celebrando juntas cumpleaños, vacaciones y hasta colaborando indirectamente en proyectos. Sin embargo, los recientes acontecimientos han puesto en riesgo esa relación.

La última vez que se les vio juntas fue en octubre de 2023, en una doble cita con Reynolds y Travis Kelce, actual pareja de Swift. Pero en los meses siguientes la actriz presentó una denuncia formal contra Baldoni por acoso y ambiente de trabajo hostil, lo que desató una guerra de demandas que arrastró a la cantante.