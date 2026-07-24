¿Charles Leclerc será papá? Alexandra Saint Mleux presume su baby bump

La actividad del Gran Premio de Hungría no solo dejó momentos destacados en la pista. Alexandra Saint Mleux, esposa del piloto de Ferrari Charles Leclerc, acaparó la atención durante su llegada al paddock al aparecer con un vestido azul de corte fluido que volvió a encender las especulaciones sobre un posible embarazo.

La pareja fue fotografiada caminando por el Hungaroring acompañada de Leo, su mascota, antes del inicio de las prácticas libres. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios señalaron que la creadora de contenido dejaba ver una aparente baby bump.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux estarían esperando a su primer bebé y el hermanito de Leo. 🤍La influencer sorprendió al presumir su baby bump durante el Gran Premio de Hungría. 🩵🩷 ¿Qué te pareció la noticia? 🥹



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Alexandra Saint Mleux reaparece y revive los rumores

Los rumores de un posible embarazo comenzaron a circular desde mayo, cuando seguidores de la pareja notaron que Alexandra interactuaba en redes sociales con publicaciones relacionadas con maternidad y decoración de habitaciones para bebés.

Posteriormente, fotografías tomadas durante unas vacaciones en Saint-Tropez alimentaron las versiones, ya que algunos usuarios aseguraban que la influencer optaba por prendas más holgadas.

Ahora, su aparición en el Gran Premio de Hungría volvió a colocar el tema entre las principales conversaciones de los aficionados a la Fórmula 1.

Foto: Especial

Ni Charles Leclerc ni Alexandra han confirmado el embarazo

Hasta el momento, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux no han confirmado públicamente que estén esperando a su primer hijo.

Pese a ello, las fotografías difundidas desde el paddock provocaron una ola de comentarios sobre el llamado «Baby Leclerc», tendencia que se extendió rápidamente entre seguidores del piloto de Ferrari.

Mientras tanto, Leclerc inició con buen ritmo su participación en Hungría al registrar el mejor tiempo durante la primera sesión de prácticas libres, consolidándose como uno de los protagonistas del fin de semana.

La pareja contrajo matrimonio meses atrás y, aunque mantiene gran parte de su vida privada fuera de los reflectores, cada una de sus apariciones públicas genera expectativa entre los aficionados del automovilismo.