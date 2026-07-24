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Por primera vez, Aylín Mujica habla sobre la muerte de su hijo: “He sido mamá por encima de ser mujer”

por: José Lucas

Aylín Mujica concedió su primera entrevista tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez, ocurrida el pasado 16 de julio en Barbados. La actriz explicó que decidió hablar para aclarar versiones que han circulado sobre el fallecimiento del joven DJ y compartir su experiencia con otras madres que han vivido una pérdida similar.

En una conversación para Telemundo, la conductora recordó que recibió la noticia mientras hacía escala en el aeropuerto de Panamá, cuando viajaba desde Colombia hacia Barbados.

CRÉDITO: @aylinmujic

Aylín Mujica relata cómo recibió la noticia

La actriz contó que Mauro presentó síntomas de un fuerte resfriado antes de viajar a Barbados. Incluso, aseguró que le pidió que no realizara el viaje y descansara, pero él decidió continuar con sus planes.

Ya en la isla fue diagnosticado con una neumonía severa. Horas después, mientras convivía con amigos, sufrió complicaciones de salud y fue trasladado a un hospital, donde, según relató Mujica, los médicos intentaron reanimarlo en varias ocasiones.

La actriz explicó que pudo hablar con su hijo por teléfono antes de que su estado empeorara y posteriormente fue informada de que presentaba complicaciones derivadas de la enfermedad.

CRÉDITO: @aylinmujic

Por qué decidieron cremar a Mauro en Barbados

Aylín Mujica reveló que inicialmente ella y Osamu Menéndez, padre del joven, buscaban trasladar el cuerpo a Miami. Sin embargo, tras conocer los tiempos y trámites requeridos para la repatriación, ambos decidieron realizar la cremación en Barbados.

La actriz señaló que las cenizas serán entregadas una vez concluyan los procedimientos correspondientes y reiteró que la decisión fue tomada de común acuerdo con el padre de Mauro.

Durante la entrevista también aseguró que continuará con sus compromisos profesionales porque considera que esa es la fortaleza que necesita para apoyar a sus otros hijos y afrontar el duelo.

CRÉDITO: @aylinmujic

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