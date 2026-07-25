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Todos los famosos confirmados para La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son y qué debes saber antes del estreno

por: José Lucas

La espera terminó. La Casa de los Famosos México 2026 abre sus puertas este domingo 26 de julio con una nueva temporada que promete estrategias, alianzas, romances, enfrentamientos y momentos que darán de qué hablar en redes sociales. Después de varias semanas de anuncios escalonados, la producción reveló a los famosos que ingresarán a la casa desde el primer día.

El elenco reúne a actores, cantantes, conductores, influencers y creadores de contenido, una combinación con la que el reality buscará repetir el fenómeno televisivo y digital de sus ediciones anteriores.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, la producción ha confirmado oficialmente a los siguientes habitantes:

  • Ernesto Laguardia, actor y conductor.
  • Karina Torres, influencer e integrante de Las Perdidas.
  • Ximena Herrera, actriz boliviana con trayectoria en telenovelas mexicanas.
  • Aldo Rendón, estilista de celebridades.
  • Moisés Peñaloza, actor.
  • Yahir, cantante y actor.
  • Flor Vigna, actriz, cantante e influencer argentina.
  • Cynthia Klitbo, actriz.
  • Massad Altamimi, creador de contenido.
  • Arantza Ruiz, actriz.
  • Ese Pérez, influencer.
  • Fede Vigevani, creador de contenido.
  • Brianda Deyanara, influencer.
  • Yanet García, conductora e influencer.

La combinación de distintas generaciones y perfiles ha despertado expectativa entre los seguidores del programa, quienes ya especulan sobre las posibles alianzas, rivalidades y estrategias que surgirán dentro de la casa.

¿Cuándo y dónde ver el estreno?

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será este domingo 26 de julio a las 20:30 horas.

La transmisión podrá seguirse a través de:

  • Las Estrellas
  • ViX, plataforma que también ofrecerá la señal en vivo las 24 horas para seguir la convivencia de los participantes.

Galilea Montijo regresa como conductora

La conducción principal volverá a estar a cargo de Galilea Montijo, quien encabezará las galas de nominación y eliminación.

También regresan:

  • Diego de Erice
  • Odalys Ramírez

Mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y postgalas, donde analizarán todo lo que ocurra dentro del reality.

¿Qué esperar de esta temporada?

Como en las ediciones anteriores, los participantes permanecerán completamente aislados del exterior mientras enfrentan nominaciones, estrategias y la decisión semanal del público, que será el encargado de definir quién continúa en la competencia y quién abandona la casa.

Con el elenco confirmado y el estreno a unas horas de comenzar, todo está listo para el arranque de una nueva temporada de La Casa de los Famosos México, uno de los realities más esperados del año.

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