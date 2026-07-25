Todos los famosos confirmados para La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son y qué debes saber antes del estreno

La espera terminó. La Casa de los Famosos México 2026 abre sus puertas este domingo 26 de julio con una nueva temporada que promete estrategias, alianzas, romances, enfrentamientos y momentos que darán de qué hablar en redes sociales. Después de varias semanas de anuncios escalonados, la producción reveló a los famosos que ingresarán a la casa desde el primer día.

El elenco reúne a actores, cantantes, conductores, influencers y creadores de contenido, una combinación con la que el reality buscará repetir el fenómeno televisivo y digital de sus ediciones anteriores.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, la producción ha confirmado oficialmente a los siguientes habitantes:

Ernesto Laguardia , actor y conductor.

, actor y conductor. Karina Torres , influencer e integrante de Las Perdidas.

, influencer e integrante de Las Perdidas. Ximena Herrera , actriz boliviana con trayectoria en telenovelas mexicanas.

, actriz boliviana con trayectoria en telenovelas mexicanas. Aldo Rendón , estilista de celebridades.

, estilista de celebridades. Moisés Peñaloza , actor.

, actor. Yahir , cantante y actor.

, cantante y actor. Flor Vigna , actriz, cantante e influencer argentina.

, actriz, cantante e influencer argentina. Cynthia Klitbo , actriz.

, actriz. Massad Altamimi , creador de contenido.

, creador de contenido. Arantza Ruiz , actriz.

, actriz. Ese Pérez , influencer.

, influencer. Fede Vigevani , creador de contenido.

, creador de contenido. Brianda Deyanara , influencer.

, influencer. Yanet García, conductora e influencer.

La combinación de distintas generaciones y perfiles ha despertado expectativa entre los seguidores del programa, quienes ya especulan sobre las posibles alianzas, rivalidades y estrategias que surgirán dentro de la casa.

¿Cuándo y dónde ver el estreno?

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será este domingo 26 de julio a las 20:30 horas.

La transmisión podrá seguirse a través de:

Las Estrellas

ViX, plataforma que también ofrecerá la señal en vivo las 24 horas para seguir la convivencia de los participantes.

Galilea Montijo regresa como conductora

La conducción principal volverá a estar a cargo de Galilea Montijo, quien encabezará las galas de nominación y eliminación.

También regresan:

Diego de Erice

Odalys Ramírez

Mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y postgalas, donde analizarán todo lo que ocurra dentro del reality.

¿Qué esperar de esta temporada?

Como en las ediciones anteriores, los participantes permanecerán completamente aislados del exterior mientras enfrentan nominaciones, estrategias y la decisión semanal del público, que será el encargado de definir quién continúa en la competencia y quién abandona la casa.

Con el elenco confirmado y el estreno a unas horas de comenzar, todo está listo para el arranque de una nueva temporada de La Casa de los Famosos México, uno de los realities más esperados del año.